«Кумир» Никита Кучеров из Lightning на FaceTimes после победы в Кубке Стэнли

Тампа – Празднование Кубка Стэнли Никиты Кучерова не закончилось ледяной вечеринкой или вечеринкой в раздевалке с семьей и друзьями.
Это распространялось и на обед хоккейного кумира.
Игорь Ларионов обедал со своим сыном, когда Ларионову позвонили в FaceTime с неизвестного номера. Он все равно ответил, и Кочеров и Кубок Стэнли заполнили его экран.
“Ты мой кумир!” Молниеносный ударник и бомбардир в пристройке кричали Ларионову по-русски. “Спасибо!”
Второй сын Ларионова, Игорь Ларионов, поделился беседой в Twitter, назвав ее «самым крутым, что он видел». Менее чем через час он показал твит своему отцу, который поделился другими частями их разговора.
Ларионов написал в Твиттере второго: «(Ларионов) сказал, что« Тренер »также сказал ему, что смотрит его основные моменты». «Каждый спортсмен может относиться к наблюдению за своим кумиром, но как это здорово – выиграть самый большой трофей в своем виде спорта, а затем FaceTime – своего кумира. У меня мурашки по коже бегут от одной мысли об этом».
60-летний Ларионов был одним из знаменитых «русских пятерок» Detroit Red Wings в 1990-х годах. Вместе с Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым, Славой Козловым и Славой Фетисовым он помогал команде дважды выиграть Кубок Стэнли под руководством Скотти Боумена в 1997–1998 годах.
Вот как Twitter взаимодействует с биржей:
Свяжитесь с Мари Файелло по адресу [email protected]. Следовать Встраивать твит.
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