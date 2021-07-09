«Кумир» Никита Кучеров из Lightning на FaceTimes после победы в Кубке Стэнли

Тампа – Празднование Кубка Стэнли Никиты Кучерова не закончилось ледяной вечеринкой или вечеринкой в ​​раздевалке с семьей и друзьями.

Это распространялось и на обед хоккейного кумира.

Игорь Ларионов обедал со своим сыном, когда Ларионову позвонили в FaceTime с неизвестного номера. Он все равно ответил, и Кочеров и Кубок Стэнли заполнили его экран.

“Ты мой кумир!” Молниеносный ударник и бомбардир в пристройке кричали Ларионову по-русски. “Спасибо!”

Второй сын Ларионова, Игорь Ларионов, поделился беседой в Twitter, назвав ее «самым крутым, что он видел». Менее чем через час он показал твит своему отцу, который поделился другими частями их разговора.

Ларионов написал в Твиттере второго: «(Ларионов) сказал, что« Тренер »также сказал ему, что смотрит его основные моменты». «Каждый спортсмен может относиться к наблюдению за своим кумиром, но как это здорово – выиграть самый большой трофей в своем виде спорта, а затем FaceTime – своего кумира. У меня мурашки по коже бегут от одной мысли об этом».

60-летний Ларионов был одним из знаменитых «русских пятерок» Detroit Red Wings в 1990-х годах. Вместе с Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым, Славой Козловым и Славой Фетисовым он помогал команде дважды выиграть Кубок Стэнли под руководством Скотти Боумена в 1997–1998 годах.

Я показал отцу этот твит, и он сказал, что тренер также сказал ему, что всегда следит за его основными моментами. Каждый спортсмен может относиться к наблюдению за своим кумиром, но как это круто – выиграть самый большой приз в своем виде спорта, а затем представиться своему кумиру. Когда я думаю об этом, у меня мурашки по коже – Игорь Ларионов II (Igor_LarinovII) 9 июля 2021 г.

Вот как Twitter взаимодействует с биржей:

Каждый раз, когда я отвечаю на звонок со случайного номера, это связано с автомобилем, которым я не владею, срок моей расширенной гарантии истекает. Это никогда не Никита Кучеров. https://t.co/GEER90fvkp – JesseGranger (@JesseGranger_) 9 июля 2021 г.

Вот почему вы должны ответить на эти случайные числа https://t.co/XkaIHcxGLI Spittin ‘Chiclets (плевательницы) 9 июля 2021 г.

Свяжитесь с Мари Файелло по адресу [email protected]. Следовать Встраивать твит.

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