Кэролайн Хакс: поймите намек и сходите с ума от него

Я так расстроен, потому что – возможно, по просьбе своих детей – она ​​хочет относиться ко мне как к глубокому карману.

Мы давно не разговаривали, но было бы трудно объяснить причину разногласий, потому что все дело в намеках. Я также чувствую некоторую вину из-за того, что не связалась с ней, так как она намного старше и, вероятно, может использовать компанию.

Стоило ли мне быть более откровенным и откровенно сказать ей, что, если бы она просила денег, я бы их не предложил? Или было правильно не понимать намеки?

Не улавливая подсказки: Вес.

Ну как это: с тех пор На самом деле ничего этого не произошло Она просит денег, говорит «нет», выражает гнев на вас, выражает свое оскорбление как банк и / или разочарована вашим ожиданием общаться с помощью намеков, ничего реального нигде не найти – почему бы и нет? Ретрансляция, как будто ничего из этого на самом деле не произошло?

Как обычно, позовите ее на заселение, как обычно. Посмотри, не нужна ли ей компания. Если она откажется, проигнорируйте это и установите в календаре повторный звонок в течение X времени, чтобы сделать то же предложение.

Если / когда вас примут, сходите к вам и отнеситесь к тому, что вы получите, когда приедете.

Предполагая, что вы снова зашли с ней так далеко, вы можете просто справиться с любыми новыми намеками от нее, но это самый простой для вас: либо решите заранее игнорировать их всех, если вы не выражаете их желания напрямую, либо назовите их вот так : “Правильно ли я вас понял.” Вы спрашиваете меня X? “ READ Слух: Pokémon Diamond и Pearl Remakes будут изменены в следующем месяце

На самом деле не имеет значения, какой именно. Выбор слушателя.

Дорогая Кэролайн: У меня есть друг, которого я должен был навестить. Я написал ей несколько дней назад, чтобы убедиться, что мы готовы. В SMS сообщалось, что у нее уже были планы с другим другом, и ей пришлось отказаться. Я не прошу прощения.

Этот парень дружит со мной в течение многих лет, но в последнее время у нас были взлеты и падения – в прошлом году она почти заморозила меня, только чтобы позже объяснить, что пьяна, что она сделала, потому что «похоже, что у меня все вместе, а она ревновал меня “.

На данный момент я просто хочу сдаться. Этот человек никогда не был мне хорошим или надежным другом, но меня это огорчает, потому что в какой-то момент мы были так близки. Советы, как бороться?