Кэт была спасена с российского завода по переработке вторсырья и теперь является «заместителем министра» ведомства.

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Продолжение “Кловерфилда” по произведениям “Плохого робота” и “Paramount” Джей Джея Абрамса

Продолжение “Cloverfield”, научно-фантастического фильма о монстрах 2008 года, создается продюсером Джей Джей Абрамсом, действие происходит в Paramount. Сценарий фильма напишет Джо Бартон, которого только что выбрали организатором шоу для предстоящего суб-сериала «Бэтмен». Хотя в фильме «Кловерфилд» было снято два фильма, действие которых происходит в общем мире: «Кловерфилд-лейн, 10» и «Парадокс Кловерфилда», осведомленный человек сказал TheWrap, что новый фильм станет прямым продолжением оригинального фильма 2008 года. Мэтт Ривз, снявший оригинальный фильм, который помог ему начать карьеру, не имеет отношения к новому фильму. Детали сюжета также сохранены, но фильм не будет в том же стиле, что и в оригинале. Первый фильм с участием Майка Фогеля, Джессики Лукас, Лиззи Каплан и Т.Дж. Миллера. Продюсером Абрамса является Bad Robot вместе с режиссером Ханной Мингеллой. Читайте также: Спинофф сериала HBO Max «Бэтмен»: Джо Бартон заменяет Теренса Уинтера в роли шоураннера «Кловерфилд» – это история группы молодых жителей Нью-Йорка, которые отправляются на спасательную миссию, чтобы спасти своего друга посреди таинственного и неизвестного нападения монстра. город. Фильм был примечателен тем, что был снят так, как будто его нашли, как «Проект ведьмы из Блэр», а также получил вирусную маркетинговую кампанию, которая помогла поднять дешевый фильм до 172,3 миллиона долларов во всем мире. Хотя они были разработаны как отдельные фильмы, сюжетные элементы в «10 Cloverfield Lane» из 2016 года и в «Парадоксе Кловерфилда» из 2018 года призваны стать частью общего мира, рассказывая разные точки зрения на одну и ту же атаку монстра. границы шакала, два странных человека в берлоге во время нападения, другой с точки зрения ученых-исследователей космоса. Партон, наиболее известный по созданию фильма «Девушка / Хаджи» для BBC2 и Netflix, также написал сценарий космического фильма, действие которого происходит на Amazon, с Ризом Ахмедом в главной роли под названием «Вторжение». Недавно он был выбран вместо Теренса Винтера в качестве ведущего сериала HBO Max «Бэтмен» по фильму Ривза. Бартон представляет партнеров ICM, Grandview и Independent Talent Group в Великобритании. THR первым сообщил эту новость. Прочтите продолжение оригинального рассказа «Кловерфилд» в произведениях Дж. Дж. Абрамса «Плохой робот» и Paramount At TheWrap.