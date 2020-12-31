К 2020 году влияние правительства на доступ в отделение неотложной помощи сократилось на 40%. [notiziediprato.it]

Среднесуточное значение выросло с 271 в 2019 году до 163 в этом году. Однако борьба с эпидемией не снизила нагрузку на персонал: «Мы дверь в больницу. Это огромные усилия на психологическом уровне».

Благодаря Ковиту доступ к пунктам неотложной помощи на День подарков был сокращен на 40% в течение 2020 года по сравнению с 2019 и 2018 годами с рекордными цифрами в 99 тысяч и 100 тысяч единиц соответственно. Включая оценки на сегодня и завтра, к 2020 году мы достигнем 60 000 доступа.

Среднесуточное значение выросло с 271 обращения в 2019 году до 163 в этом году. Это снижение не следует интерпретировать как улучшение состояния, потому что пациенты с Ковитом в два раза тяжелее других с точки зрения комплексного управления между отдельными пациентами и персоналом.



Алессио Бальдини (фото) рассказывает нам о году американских горок, который с прошлого лета был исполнительным директором отделения неотложной помощи Санто-Стефано. «Отделение неотложной помощи, – объясняет он, – сыграло фундаментальную роль в борьбе с эпидемией, потому что это была дверь больницы. Самый большой “.

Давайте углубимся в детали данных. Любые обращения правительства из-за полной блокировки сокращаются до 40–70 в день в октябре и ноябре по сравнению с первой стадией эпидемии, которая почти никогда не исчезает, когда пациенты covit или подозреваемые месяцы получают до 50 в день в течение семи дней подряд. По сравнению с аварийными кодами без доступа covit красный стандарт составлял около 2% на первой и второй фазах, с гораздо большим количеством кодов с низким приоритетом из-за отсутствия полной блокировки на второй фазе.

Следует отметить, что в случае доступа правительства, по сравнению с первым этапом, квалификация для использования отделения неотложной помощи была почти полной: «Спасибо Уске за огромную работу, проделанную в этой области, – говорит Балдини, – того, кто действовал как фильтр, только передавая наихудшие условия». В наиболее критический период, с октября по ноябрь, средний срок пребывания в отделении неотложной помощи на правительственном пузыре составляет не менее 10 часов. «У него должна быть и свопинг, и другие варианты для проектирования пациента. Это не пассивное ожидание, – отмечает Балдини».

В декабре общее количество подходов колеблется от 130 до 140, из которых cov можно пересчитать по пальцам одной руки или немного больше благодаря прогрессированию кривой инфекции. Это привело к новому восстановлению промежутков без ущерба для отдельных путей: открытое пространство входа, как они говорят, вернулось к «очистке», доступной для негосударственных пациентов, в то время как суб-интенсивность была пузырем Ковита. Какой прогноз на январь? Есть два неизвестных: возобновление кривой инфицирования правительства и пик лихорадки. «Мы очень готовы поблагодарить очень гибкую и модульную больницу за наличие уникальных путей и отрицательного давления в течение нескольких часов. Кроме того, через несколько дней будут доступны складские запасы благодаря расширению крыльев. Кроме того, тесты помогут быстро отличить пациента, у которого в ближайшее время будет ковит, от жертвы»

Работа не пугает тех, кто решает стать медработником отделения неотложной помощи. Врачи, медсестры и страны Оз совершили чудеса перед критическим числом людей, и эпидемия их не спасла. В общей сложности 18 человек, включая врачей, медсестер и Оз, были среди сотрудников отделения неотложной помощи примерно в 150 отделениях.

(EP)