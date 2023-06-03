Лаборатория в Технологическом институте Флориды для обучения людей различным уровням гравитации.

На космическом побережье открыта новая лаборатория, которая может обучать людей жить и работать в разных уровнях гравитации, это очень важная подготовка для космонавтов, но новый объект имеет гораздо больший масштаб, таких в мире всего три . Один в НАСА, один в Российском космическом агентстве и один в Технологическом институте Флориды недалеко от аэропорта Мельбурна. Новая лаборатория компенсации гравитации — это способ тренироваться в среде, которая может имитировать гравитацию на Луне, Марсе или микрогравитацию, как на Международной космической станции, и эта лаборатория является ассоциацией между Технологическим институтом Флориды и Международным институтом астронавтических наук. «Пока вы на самом деле не испытаете это, вы действительно не можете к этому подготовиться. Это то, во что вы должны полностью погрузиться», — сказал Кен Эрнандес из лаборатории офсетной гравитации Технологического института Флориды / IIAS. Лаборатория дает людям возможность испытать среду, которая имитировать ходьбу и работу в различных степенях гравитации. Прогулка по Луне и Марсу — это совершенно другое дело, а микрогравитация пребывания на Международной космической станции или в космическом полете вообще не требует ходьбы». коммерческого астронавта, гражданина или ученого. «У нас есть объект здесь», сказал Эрнандес. С развитием частных космических станций и расширением экономики низкой околоземной орбиты не только астронавтам потребуется обучение внеземной гравитации. «В конце концов, они будут включать в себя не только исследовательские центры, но и космический отель. Если у вас там будет космический отель, вам понадобятся повара и люди, поддерживающие туристов», — сказал Эрнандес. Заголовки: 4 года — старая девочка найдена мертвой в Ла-Манше Флорида после того, как ушла из дома, сдаваемого внаем семьей. Тропический шторм Арлин формируется в Мексиканском заливе.

На космическом побережье открылась новая лаборатория, способная обучать людей жить и работать в разных уровнях гравитации.

Это очень важная подготовка для астронавтов, но у нового объекта гораздо более широкие возможности.

Таких, как он, всего трое в мире. Один в НАСА, один в Российском космическом агентстве и один в Технологическом институте Флориды недалеко от аэропорта Мельбурна.

Новая лаборатория компенсации гравитации — это способ тренироваться в среде, которая может имитировать гравитацию на Луне, Марсе или микрогравитацию, например, на Международной космической станции.

Лаборатория является ассоциацией между Технологическим институтом Флориды и Международным институтом астронавтических наук.

«Пока вы на самом деле не испытаете это, вы действительно не можете к этому подготовиться. Это то, во что вы действительно должны погрузиться», — сказал Кен Эрнандес из Флоридского технологического института/IIAS Gravity Offset Lab.

Лаборатория дает людям возможность испытать среду, имитирующую ходьбу и работу в различных степенях гравитации.

Потому что то, как вы должны ходить по Луне и Марсу, сильно отличается, а микрогравитация пребывания на Международной космической станции или в космическом полете вообще не предполагает ходьбы.

«Мы удовлетворяем спрос на любого коммерческого астронавта, гражданина или ученого. У нас здесь есть оборудование», — сказал Эрнандес.

С развитием частных космических станций и расширением экономики низкой околоземной орбиты не только астронавтам потребуется обучение внеземной гравитации.

«В конце концов, они будут включать в себя не только исследовательские центры, но и космический отель. Если у вас там будет космический отель, вам понадобятся повара и люди, которые будут поддерживать туристов», — сказал Эрнандес.

И всем им нужно будет научиться функционировать во внеземной среде, от приготовления блюда из макарон до установки солнечных батарей на космической станции.

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