Лауреат премии «Оскар» снял для Хашогги документальный фильм, телеканалы этого не хотят.

Первый документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» помог раскрыть российский допинговый скандал, который привел к исключению страны из Зимних Олимпийских игр 2018 г. Он также принес ему премию Оскар и Netflix, выпустивший фильм.
Для своего второго проекта он выбрал другую тему, вызывающую всеобщую озабоченность: убийство Джамаля Хашогги, саудовского диссидента и обозревателя Washington Post, и роль, которую сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.
Обычно режиссер, получивший премию Оскар, привлекает много внимания со стороны потоковых сервисов, которые используют документальные фильмы и нишевые фильмы для привлечения подписчиков и получения наград. Вместо этого, когда фильм г-на Фогеля «Отступник», наконец, нашел дистрибьютора через восемь месяцев, это было с независимой компанией, у которой не было платформы для вещания и гораздо более узкий охват.
«Эти глобальные медиа-компании больше не просто думают:« Как это произойдет с американской аудиторией? », – сказал г-н Фогель. «Они спрашивают: что, если бы вы сняли этот фильм в Египте? Что будет, если вы опубликуете его в Китае, России, Пакистане и Индии?» Все эти факторы играют роль, и они мешают таким историям.
«Диссидент» теперь откроется в 150–200 кинотеатрах по всей стране на Рождество, а затем станет доступен для покупки на премиальных каналах видео по запросу 8 января (первоначальные планы предусматривали выпуск 800 кинотеатров в октябре, но были сокращены из-за пандемии. На международном уровне фильм будет показан в Великобритании, Австралии, Италии, Турции и других странах Европы через сеть дистрибьюторов.
Вдали от потенциальной аудитории, которую он мог бы охватить с помощью таких сервисов, как Netflix или Amazon Prime Video, г-н Фогель сказал, что, по его мнению, это также является признаком того, насколько мощные эти платформы – все в большей степени в мире документальных фильмов – расширяют свою базу. Его подписчики не обязательно подчеркивают великие преступления.
Для своего фильма г-н Фогель взял интервью у невесты г-на Хашогги, Хатидже Дженгиз, которая ждала у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году, когда произошло преступление. Издатель Washington Post Фред Райан. И несколько сотрудников турецкой полиции. Он получил 37-страничную копию записи того, что произошло в комнате, где г-н Хашогги был задушен и расчленен. Он также провел много времени с Омаром Абдулазизом, молодым диссидентом в изгнании в Монреале, который работал с г-ном Хашогги, чтобы бороться с тем, как саудовское правительство использовало Twitter в попытке исказить несогласные голоса и критиковать королевство.
В январе “Диссидент” занял желанное место на кинофестивале “Сандэнс”. Голливудский репортер Он описал это как «сильное, глубокое и всеобъемлющее», в то время как Разнообразие сказал Это был «невероятный документальный триллер». Хиллари Клинтон, которая была на Сандэнсе для съемок документального фильма о ней, призвала людей посмотреть фильм, сказав в Интервью на сцене Это «устрашающе эффективная работа, доказывающая, что социальные сети могут быть огромным количеством людей».
Единственное, что осталось г-ну Фогелю, – это обеспечить продажу известной потоковой платформы, которая могла бы улучшить результаты фильмов, как Netflix сделал с «Икар». Когда в сентябре Dissident наконец-то нашла дистрибьютора, независимой компанией стала Briarcliff Entertainment.
Г-н Фогель сказал, что он проинформировал Netflix о своем фильме во время производства и снова через несколько месяцев, когда его приняли в Sundance. Он сказал: «Я сказал им, как счастлив видеть ее». «Я не слышал никакого ответа».
Генеральный директор Netflix Рид Гастингс был на премьере фильма «Сандэнс», но компания не участвовала в торгах. «Хотя я был разочарован, я не был шокирован», – сказал г-н Фогель.
Netflix отказался от комментариев, хотя его пресс-секретарь Эмили Фейнголд сослалась на несколько недавно снятых сервисом политических документальных фильмов, в том числе на фильм 2019 года «Край демократии» о приходе к власти авторитарного лидера Жаира Болсонару в Бразилии.
Amazon Studios также отказалась от участия в торгах. В фильме показаны кадры Джеффа Безоса, генерального директора Amazon, который частным образом владеет газетой Washington Post. Amazon не ответила на запрос о комментарии.
Fox Searchlight, теперь принадлежащая Disney, еще не сделала предложения. Независимый дистрибьютор Neon, который стоял за лучшим прошлогодним «Оскаром» фильмом «Паразит», также не видит и часто собирает сложные материалы.
«Я заметил, что стремление к корпоративной прибыли ослабило целостность американской кинокультуры», – сказал Тор Халворсен, основатель и генеральный директор некоммерческого фонда прав человека, который финансировал фильм и выступал в качестве продюсера.
Документальные фильмы обычно не приносят больших сборов, поэтому они традиционно находили свою аудиторию где-то еще. PBS всегда была платформой для известных документальных фильмов, но появление потоковой передачи в прямом эфире сделало такие компании, как Netflix, Amazon и Hulu, очень важными для этого жанра. По мере роста этих компаний меняются и потребности их бизнеса.
«Это абсолютно политический вопрос», – сказал Стивен Гэллоуэй, декан факультета кино Университета Чепмена. «Это обидно, но это гиганты в смертельной гонке за выживание».
«Как вы думаете, Disney сделает что-нибудь по-другому с Disney +? Будет ли это для Apple или кого-либо из гигантов? У них есть экономические императивы, которые трудно игнорировать, и они должны уравновесить их с проблемами свободы слова», – добавил он.
«Диссидент» – не единственный политический документальный фильм, которому не удалось обеспечить себе дом в потоковом сервисе. В этом году компания Magnolia Pictures, которая заключила договор прямой трансляции с принадлежащей Disney компанией Hulu, отказалась от сделки с создателями документального фильма «Убийцы», в котором рассказывается об отравлении Ким Чен Нам, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Режиссер фильма Райан Уайт упомянул о взломе Sony Pictures 2014 года в интервью. разнообразиеИ проложили «ухабистую дорогу» к распределению компаний в США, которые, по их мнению, «могут быть подвергнуты риску, который может иметь разрушительные последствия для них или их конечной прибыли».
Netflix стремился получить «Икар» уже несколько лет, купив фильм за 5 миллионов долларов после его премьеры на Сандэнсе в 2017 году. «Невероятное предприятие Фогеля сняло забавный реалистичный триллер, который до сих пор имеет глобальный резонанс», – Лиза Нисимура, который был вице-президентом Netflix по оригинальным документальным фильмам, сказал в то время в заявлении.
Фогель задается вопросом, будет ли компания в восторге от этого фильма сейчас.
Он сказал: «Когда вышел Icarus, у них было 100 миллионов подписчиков». (У Netflix в настоящее время 195 миллионов подписчиков по всему миру.) «И они искали, чтобы Дэвид Финчер снимал с ними фильмы, чтобы Мартин Скорсезе снимал с ними фильмы, чтобы Альфонсо Куарон снимал с ними фильмы. Вот почему так важно было, чтобы у них был фильм, который они могли бы. Получение приза с его помощью “.
В январе 2019 года Netflix отозвал эпизод комедийного сериала Хасана Минхаджа «Закон патриота», в котором он критиковал принца Мухаммеда после смерти Хашогги. Позднее г-н Гастингс выступил в защиту этого шага, заявив: «Мы не пытаемся навязывать власть правде. Мы пытаемся развлечь».
В ноябре Netflix подписал контракт на создание восьми фильмов со студией Telfaz11 в Саудовской Аравии для производства фильмов, которые, по ее словам, будут «нацелены на привлечение широкой аудитории арабской и международной аудитории».
Музыка к фильму «Диссидент» не была идеальной, но г-н Фогель все еще надеялся, что люди посмотрят фильм.
Он сказал: «Я люблю Netflix и считаю себя частью семьи Netflix после нашего замечательного опыта с Icarus». «К сожалению, это была не та компания, которая была несколько лет назад, когда они страстно противостояли России и Путину».