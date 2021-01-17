Лауреат премии «Оскар» снял для Хашогги документальный фильм, телеканалы этого не хотят.

Первый документальный фильм Брайана Фогеля «Икар» помог раскрыть российский допинговый скандал, который привел к исключению страны из Зимних Олимпийских игр 2018 г. Он также принес ему премию Оскар и Netflix, выпустивший фильм.

Для своего второго проекта он выбрал другую тему, вызывающую всеобщую озабоченность: убийство Джамаля Хашогги, саудовского диссидента и обозревателя Washington Post, и роль, которую сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Обычно режиссер, получивший премию Оскар, привлекает много внимания со стороны потоковых сервисов, которые используют документальные фильмы и нишевые фильмы для привлечения подписчиков и получения наград. Вместо этого, когда фильм г-на Фогеля «Отступник», наконец, нашел дистрибьютора через восемь месяцев, это было с независимой компанией, у которой не было платформы для вещания и гораздо более узкий охват.

«Эти глобальные медиа-компании больше не просто думают:« Как это произойдет с американской аудиторией? », – сказал г-н Фогель. «Они спрашивают: что, если бы вы сняли этот фильм в Египте? Что будет, если вы опубликуете его в Китае, России, Пакистане и Индии?» Все эти факторы играют роль, и они мешают таким историям.