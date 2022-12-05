Ла Скала заявила, что русская опера — это не путинская пропаганда

Итальянский оперный театр Ла Скала во вторник защитил свое решение принять русскую оперу «Борис Годунов» на гала-концерте открытия 7 декабря.

Оперный театр сопротивляется протестам украинских официальных лиц в Италии, которые настаивают на том, что привлечение внимания к российской культуре во время вторжения Москвы в Украину посылает неверный сигнал.

Российский титул был выбран для открытия сезона 2022/23 три года назад и «не содержит пропаганды российского правительства», заявил журналистам генеральный менеджер «Ла Скала» Доминик Майер.

Написанный Модестом Петровичем Мусоргским по пьесе русского поэта и драматурга Александра Пушкина, он рассказывает историю русского царя, который не дает покоя ему и его семье.

«Украинский консул хотел, чтобы мы отменили. С определенной точки зрения, я понимаю, что из-за того, что украинцы ранены, в каждой семье есть погибшие, разрушенные дома, — сказал Мейер. — Я понимаю эту ситуацию, но не могу с ней согласиться». потому что мы должны делать конкретные вещи для украинского народа. ″

Он сказал, что «в этой постановке нет ничего, что идет против Украины».

Он подчеркнул, что Ла Скала первой отменила ангажементы российского дирижера Валерия Гергиева, который дирижировал в Миланской опере, когда Россия вторглась в Украину в феврале, после того, как он не выразил своего стремления к мирному урегулированию насилия.

По его словам, «Ла Скала» также собрала 400 000 евро (410 000 долларов) на концерте, посвященном Украине, и на сцену вышли дети Киевской танцевальной школы и их семьи.

«Это капля в море для людей, попавших в беду, но это то, на что способен театр вроде «Ла Скала», — сказал Мейер.

Майер сказал, что не встречался с консулом Украины в Милане, который подал жалобу.

Два учреждения обменялись сообщениями, которые не были обнародованы.

Представитель генерального консула Украины в Милане Андрей Картыш заявил Associated Press, что выбор «Бориса Годунова» был негативным в Украине. Он сказал, что сложность перепрограммирования открытия сезона понятна, но что есть разочарование по поводу «нежелания» рассматривать это.

Выбранный дирижером Риккардо Чили три года назад для концертного сезона «Ла Скала», спектакль «Борис Годунов» с участием русского баса Эльдара Абдразакова стал его шестым исполнением в сезоне «Ла Скала». Ранее опера ставилась в Ла Скала Артуром Тосканини и Клаудио Аббадо.

Майер сказал, что настроение у русских актеров на репетициях было «отличным».

«Они много работают», — сказал Мейер, добавив, что война коснулась и их. Мы знаем, что есть русские жертвы. Есть и русские жертвы на Украине. Это нечто более сложное, чем сказано, мы все это знаем. Это замечательные артисты, и они счастливы, что участвуют в постановке высочайшего уровня. »

Было бы неправильно отменять оперу, которая «о раскрытии силы», считает датский театральный режиссер Каспер Хольтен, который руководит театральной постановкой.

«Это частная опера, и она была для своего времени», — сказал Холтен.

Абдуразаков сказал, что он благодарен и Мейеру, и Шейли за то, что они не отменили постановку в то время, когда представлять российскую культуру стало слишком рискованно.

«Для русского баса, поющего Бориса, это радость», — сказал Абдуразаков. «Сегодня не такой простой момент. Я хочу поблагодарить маэстро Чили и Доминика Майера, которые выбрали эту оперу и не вычеркнули ее из репертуара.