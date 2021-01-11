Легенда ММА Джефф Монсон завершил спортивную карьеру – спорт

Москва, 11 января. Легендарный боец ​​ММА (смешанные единоборства) российского происхождения Джефф Монсон, который также работает законодателем в Московской области, объявил о решении завершить свою спортивную карьеру, сообщает MixedMartialArts.com в понедельник.

«Во время вчерашней тренировки у меня был полный разрыв сухожилия, который потребовал операции», – сказал Монсон в своем аккаунте в Facebook. «Вы будете проходить реабилитацию в течение года, чтобы стать в полную силу».

«Причина, по которой я публикую это, состоит в том, что это связано с соревнованием или даже с высокоуровневой тренировкой, – сказал Монсон. – У меня было 11 операций за мою карьеру, и тело, наконец, распространилось».

“ Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этой поездке – людям, которые помогли мне или просто поздоровались, фанатам, бойцам, с которыми я столкнулся (впоследствии я подружился со многими из моих противников), моим ATT и множеству дружелюбных лиц по всему миру … . “

«Буквально со слезами на глазах и грустным сердцем я пишу это, зная, что завтра не будет – не к чему тренироваться, никаких событий впереди. Я понял, что независимо от вашей профессии или образа жизни – наслаждайтесь жизнью. Дорожите людьми, – добавил 49-летний боец».

Муссон получил российское гражданство в мае 2018 года, а в сентябре того же года был избран в Палату представителей (законодательный орган) Красногорского района Московской области.

Джеффри Уильям Монсон, 49 лет, по прозвищу Снеговик, родом из Миннесоты, США. Как боец ​​смешанных единоборств, он установил рекорд – 85 боев, одержав 60 побед. Он также является чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Его последний бой был в Белгороде, Россия, 22 октября 2016 года, когда Russian Monsoon победил Кардо удушьем.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Часто его бои начинались под гимн СССР. В 2016 году ему было присвоено звание почетного гражданина Абхазии, а в 2017 году – паспорт гражданина самопровозглашенной Луганской Народной Республики.