Для Дэвида Морриса в прошлом месяце это была обычная прогулка по скалам на юго-западном побережье Англии: его нора, солнечное утро и корабли в поле зрения.

Но один корабль кажется немного неуместным. звук над Горизонт, словно парящий над морем, висит в воздухе.

«Я подумал про себя:« Ты должен быть на воде », – сказал г-н Моррис, 52-летний застройщик, живущий недалеко от Ящерицы, самой южной точки континентальной Британии. «Моя голова не хочет этого понимать, но она должна быть на воде».

Г-н Моррис сказал, что он не ожидал, что вызовет шум в социальных сетях, когда он разместил фотографию, на которой, похоже, запечатлен плавучий корабль, в его аккаунте Facebook. «Это просто фотография лодки», – сказал он в телефонном интервью.