«Летающий корабль» и стоящий за ним высший мираж

Для Дэвида Морриса в прошлом месяце это была обычная прогулка по скалам на юго-западном побережье Англии: его нора, солнечное утро и корабли в поле зрения.
Но один корабль кажется немного неуместным. звук над Горизонт, словно парящий над морем, висит в воздухе.
«Я подумал про себя:« Ты должен быть на воде », – сказал г-н Моррис, 52-летний застройщик, живущий недалеко от Ящерицы, самой южной точки континентальной Британии. «Моя голова не хочет этого понимать, но она должна быть на воде».
Г-н Моррис сказал, что он не ожидал, что вызовет шум в социальных сетях, когда он разместил фотографию, на которой, похоже, запечатлен плавучий корабль, в его аккаунте Facebook. «Это просто фотография лодки», – сказал он в телефонном интервью.
Но, конечно же, это не так. Сейчас многие пытаются обернуться вокруг изображения, которое, кажется, изображает невозможное.
То, что г-н Моррис сказал, что он видел, было примером оптической иллюзии, известной как высший мираж, которая возникает, когда разница температур между морем и воздухом вызывает изменение плотности воздуха и Свет от солнца вынужден огибать горизонт.
Более прохладный воздух обычно располагается поверх теплого – чем выше подъем, тем холоднее становится. Но тем солнечным утром в Корнуолле в прошлом месяце ситуация изменилась: холодный воздух лежал над холодным морем, теплый воздух – над ним.
Изменение температуры породило мираж. Свет, исходящий от корабля, преломлялся в сторону мистера Морриса, потому что погодные условия формировали слои воздуха с разной температурой, заставляя свет проходить через него с разной скоростью.
Корабль казался слишком высоким, потому что человеческий мозг – и, как оказалось, камеры – не могут обработать влияние различных температур на восприятие изображений.
(Потерпи.)
Доктор Клэр Сисовски, научный сотрудник оптометрии Университета Глазго, сказала, что свет обычно проходит в глаза по прямым линиям, позволяя им видеть вещи прямо.
Но она сказала: «Иногда изображение искажается, когда лучи света, которые достигают нас, проходят через разные слои».
Вот что происходит, когда вы смотрите на воду: соломинка в стакане с водой или рука, погруженная в море, могут казаться смещенными, потому что свет распространяется по воздуху и воде с разной скоростью.
Доктор Сисовски сказал, что тот же принцип применим и к кораблю в Корнуолле, за исключением того, что свет перемещается не из воды в воздух, а из воздуха в воздух.
«Воздух не всегда одинаков – он имеет разные свойства, холодный он или горячий», – сказала она. «Так как свет проходит через эти разные слои по-разному, наш мозг пытается это понять».
В случае эксперимента мистера Морриса, поскольку холодный воздух более плотный, чем теплый, световые лучи, исходящие от корабля, отклоняются вниз. С берега мистеру Моррису показалось, что корабль находится выше, чем на самом деле.
«Когда свет достигает наших глаз, они не могут полностью восстановить путь, как если бы он был изогнутым», – сказал доктор Сисовский. «Таким образом, мы формируем изображение, как если бы оно происходило из прямой линии, потому что наши глаза хотят удлинить то, что они видят».
По словам доктора Сисовского, камера, как и глаз, не может восстановить искривленную траекторию. «Это как если бы луч света тоже исходит по прямой».
Это не первый раз, когда в Интернете появляются оптические иллюзии, и плавучий корабль не достиг такой же популярности, как Платье в синем и черном – Или это было золотисто-белое? – Сделал в 2015 году. По крайней мере, пока.
Г-н Моррис сказал, что это не первый раз, когда он видит то, что кажется плавучим кораблем, хотя телеканал BBC Дэвид Брин сказал на Короткое видео То, что случилось, было редкостью. «Очень необычно видеть такую оптическую иллюзию в британских водах, но это случается редко», – сказал он.
Высшие миражи чаще встречаются в Арктике, где они возникают, потому что разница температур между морем и воздухом вызывает аналогичное изменение плотности воздуха с возрастающей частотой.
Но люди могут быть более привычными к своей противоположности: низшему миражу. Когда горячая поверхность заставляет холодный воздух оставаться над теплым, лучи света изгибаются вверх, заставляя зрителя видеть участок голубого неба, появляющийся в пустыне, как лужа с водой или мираж на дороге.
В Корнуолле Моррис сказал, что не обратил особого внимания на парящее судно – Maribel, которое с субботы находилось у французского побережья и должно прибыть в Нью-Йорк во вторник.
Вместо этого он восхищается окружающим пейзажем, возобновляя свою карьеру.
Он сказал: «Я подумал про себя:« Как нам повезло, что мы живем в этой части мира ». “
Майк Айвз и Шеннон Холл внесли свой вклад в отчет.