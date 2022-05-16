Ливанские союзники «Хизбаллы» могут потерять парламентское большинство

Некоторые из старейших союзников «Хизбаллы» теряют места

Окончательные результаты ожидаются позже в понедельник

Ливанские силы, союзные Саудовской Аравии, набирают силу

Парламент еще больше расколот, открывая путь в тупик

БЕЙРУТ (Рейтер) — «Хизбалла» и ее союзники, вероятно, потеряют свое большинство в ливанском парламенте после воскресных выборов, сообщили три источника, связанные с поддерживаемой Ираном группировкой, что нанесет серьезный удар по хорошо вооруженной группировке, отражающей недовольство правящими партиями.

Аналитики говорят, что это может привести к политическому тупику и конфликту, поскольку глубоко разделенные группировки заключают сделки о разделе власти в высших должностях в государстве, что угрожает дальнейшими задержками в реформах, необходимых для преодоления экономического кризиса и высвобождения донорской помощи.

Противники шиитской «Хизбаллы», в том числе союзные Саудовской Аравии «Ливанские силы», христианская группировка и настроенные на реформы новички, одержали крупную победу на выборах, первую после разрушительного экономического коллапса Ливана и мощного взрыва в порту, потрясшего Бейрут.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Хотя результаты воскресных выборов еще не подведены, высокопоставленные источники сообщили, что «Хизбалла» и ее союзники получат более 64 из 128 мест в парламенте, ссылаясь на предварительные результаты.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены говорить от имени «Хизбаллы» и ее союзников, а связаться с представителем «Хизбаллы» для комментариев не удалось.

«Хизбалла» и ее союзники набрали большинство в 71 голос, когда Ливан в последний раз голосовал в 2018 году, толкнув Ливан еще глубже в орбиту возглавляемого шиитами Ирана.

Воскресный результат может открыть двери возглавляемой суннитами Саудовской Аравии для усиления влияния в Бейруте, арене ее давнего соперничества с Тегераном.

В понедельник Иран заявил, что уважает голосование и никогда не пытался вмешиваться во внутренние дела Ливана.

Представитель Ливанских вооруженных сил заявил, что «Хизбалла» и ее союзники потеряли свое парламентское большинство, но теперь, похоже, ни одна группировка не имеет большинства.

В результате парламент разделился на несколько лагерей и еще более резко поляризуется между союзниками и противниками «Хизбаллы», которые в настоящее время не объединены в единый блок.

Джамиль аль-Сайед, депутат, близкий к «Хизбалле», который сохранил свое место, сказал агентству Рейтер, что результат приведет к все более дисфункциональной политической системе.

Аль-Сайед сказал, что неспособность собрать согласованное парламентское большинство породила призрак «социального коллапса или гражданской войны, если не вмешаются иностранные державы».

Сторонники «Хизбаллы» и движения «Амаль» несут флаги «Хезболлы», едут в колонне перед плакатом с изображением лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы и главы парламентского блока «Хизбаллы» Мухаммада Раада во время подсчета голосов на парламентских выборах в Ливане, Набатия, южный Ливан, май 15 февраля 2022 г. Фото Фото: Эссам Абдулла, Reuters Прочитайте больше

«Большой удар»

По словам руководителя кампании последнего и представителя «Хизбаллы», во время одного из самых ошеломляющих беспорядков союзный «Хизбалле» друзский политик Талал Арслан, потомок одной из старейших политических династий Ливана, впервые избранный в 1992 году, уступил место новичку Марку Дау.

Предварительные результаты также указывают на победу по крайней мере пяти других независимых кандидатов, которые выступали за реформы и ответственность политиков, обвиняемых в том, что они довели Ливан до самого тяжелого кризиса со времен гражданской войны 1975–1990 годов.

Среди ожидаемых новичков был кандидат от оппозиции Элиас Джаради, который получил место православного христианина в единственном достижении в традиционном оплоте «Хизбаллы» на юге Ливана.

Между тем, ливанская армия получила не менее 20 мест по сравнению с 15 в 2018 году, заявила глава ее пресс-службы Антуанетта Жеагеа.

Эти успехи позволят партии обогнать Свободное патриотическое движение, союзное «Хизбалле», и стать крупнейшей христианской партией в парламенте, и этот титул она удерживает с 2005 года.

Глава его избирательного аппарата сообщил Рейтер, что Свободное патриотическое движение, основанное нынешним президентом Мишелем Ауном, получило 16 мест по сравнению с 18 в 2018 году.

«Христианские союзники «Хизбаллы» потеряли право представлять большинство христиан», — сказал Муханнад Хадж Али из Ближневосточного центра Карнеги, назвав это «серьезным ударом» по заявлениям шиитской группировки о межконфессиональной поддержке «Хизбаллы». Сильный арсенал.

Согласно предварительным данным обеих партий, «Хизбалла» и ее союзник, движение «Амаль», захватили спикера парламента Набиха Берри все места, отведенные их шиитской секте.

Еще неизвестно, получили ли союзники «Хизбаллы» вакантные места после ухода видного суннитского политика Саада Харири.

Следующий парламент должен избрать спикера — должность, которую Берри занимает с 1992 года, — прежде чем назначить премьер-министра для формирования правительства. Представители должны избрать преемника Ауна, срок полномочий которого истекает 31 октября.

Любая задержка с формированием правительства может задержать реформы, необходимые для получения поддержки со стороны Международного валютного фонда и стран-доноров.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Репортаж) Лейла Бассам, Таймур Азхари, Майя Гебаили и Том Перри. Дополнительный отчет Лины Наджм. Написано Томом Перри и Майей Джебели; Монтаж: Эд Осмонд, Хью Лоусон и Фрэнк Джек Дэниел

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.