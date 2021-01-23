Лидера российской оппозиции Алексея Навального задержали по прибытии в Москву: NPR

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Обновлено в 20:17

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был арестован в воскресенье в Москве после того, как почти пять месяцев спустя оправился от отравления в Германии.

Незадолго до ареста Навальный выступил с заявлением, что все обвинения против него сфабрикованы. Он добавил, что Европейский суд по правам человека вынес решение в его пользу по делу, по которому ему угрожали тюремным заключением. Поэтому он сказал: «Я ничего не боюсь».

Навальный заключен под стражу с испытательным сроком Вашингтон Пост. Точной причиной его задержания было то, что он не явился на слушание по делу об условно-досрочном освобождении, Об этом сообщает The Guardian.

Навальный вернулся в Москву рейсом из Берлина в воскресенье. Когда он объявил о своих планах вернуться в начале недели, он сказал сторонникам встретиться с ним, как только он вернется.

Они сделали. Встреча прошла в московском аэропорту Винуково, четверо помощников Навального ранее в воскресенье. Были задержаны. В аэропорту также было много полицейских, некоторые офицеры групп были одеты в спецодежду.

Присутствие сторонников в аэропорту привело к бегству Навального Вернулся в аэропорт Шереметио, Примерно в часе езды от Внуково, сообщает Люсьен Ким из NPR.

Навльный прибыл в Берлин в коме после августовского визита в Сибирь. Испытания европейских чиновников здравоохранения показывают, что он пил яд одного из вариантов советского нейробиолога Новича. В сентябре врачи вывели его из медицинской комы. Навальный сказал, что с тех пор восстанавливается после обширного повреждения нервов. В сообщении в Instagram Он чувствовал, что ему пора вернуться в Россию, потому что ему стало лучше.

Президент России Владимир Путин отрицает, что Навальный пил яд. Но в декабре Навальный заявил, что узнал подробности о собственном яде, обманув кремлевского чиновника, причастного к нападению.

Джейк Салливан, новый советник по национальной безопасности избранного президента Джо Байдена, сказал: В твите В воскресенье днем ​​Навальный потребовал, чтобы он был немедленно освобожден и чтобы виновные были привлечены к ответственности за жестокое нападение на его жизнь.

Министр иностранных дел Майк Помпео поддержал эти настроения в вечернем заявлении, заявив, что Соединенные Штаты «решительно осуждают» задержание Навального и требуют его «немедленного и безоговорочного освобождения».

«Мы с большой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последней из серии попыток заставить замолчать независимые голоса, критикующие Навального и других оппозиционных деятелей и российских официальных лиц», – говорится в заявлении.