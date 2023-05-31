Лидеры олимпийского спорта встречаются на фоне неопределенности с участием россиян на Играх-2024 в Париже

ЛОЗАННА, Швейцария — Сложные вопросы о том, смогут ли — и как — — российские спортсмены вернуться к своим соревнованиям в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже, казались далекими от решения, когда в среду состоялось заседание руководящих органов этого вида спорта.

Различные виды спорта испытывают разное спортивное, политическое и материально-техническое давление, и отсутствует ясность в отношении того, как определить нейтральный статус российских и белорусских спортсменов, обязательный для их возвращения на поле.

«У каждого вида спорта есть своя идея. Мы далеки от общей позиции, на мой взгляд, это совершенно невозможно», — сказал Франческо Риччи Пети, президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) и ветеран олимпийской политики.

Ежегодное собрание ASOIF состоялось через два месяца после того, как Международный олимпийский комитет дал подробные рекомендации о том, как реинтегрировать отдельных спортсменов из России и ее военного союзника Беларуси в качестве нейтральных спортсменов, несмотря на продолжающуюся войну этих стран с Украиной.

Чем именно определяется этот нейтралитет, уже не ясно сейчас, когда начинаются основные квалификационные соревнования к Олимпиаде, которые откроются в июле следующего года.

В марте МОК сообщил, что некоторые россияне и белорусы могут вернуться в индивидуальные соревнования, но не в командные, если они не будут активно поддерживать войну на Украине и не будут наняты «национальными военными или службами безопасности».

МОК также предложил, чтобы ASOIF и зонтичная группа по зимним видам спорта AIOWF могли контролировать «создание единой независимой комиссии» для проведения и согласования нейтральной оценки статуса сотен спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала.

Ричи Петти сказал, что эта идея была отвергнута «решительно и решительно» как конфликт интересов его зонтичной группы. Сейчас к процессу подключился Спортивный арбитражный суд.

Президент МОК Томас Бах ненадолго присутствовал в среду и сказал, что некоторые руководящие органы парижской программы из 32 видов спорта, которые имеют абсолютный контроль над своими соответствующими мероприятиями, продемонстрировали, как россияне и белорусы могут продолжать соревноваться.

«Вы делаете это за счет множества традиционных скептиков, я бы сказал, которые хотят заставить людей думать, что это никогда не сработает», — сказал Бах. Он не разговаривал с журналистами, когда уходил после выступления.

Бах и Международный олимпийский комитет в течение нескольких дней после вторжения в Украину в феврале прошлого года призывали не допускать Россию к международному спорту, в том числе защищать безопасность своих спортсменов.

По мере затягивания войны и приближения Олимпийских игр 2024 года МОК и Бах начинают указывать, что исключение всех русских и белорусов было дискриминацией. МОК заявил, что в случае одобрения участия в соревнованиях белорусам и россиянам не будет разрешено использовать свой флаг, гимн или форму в национальных цветах.

Различное давление на олимпийский спорт с целью добиться успеха политики МОК включает в себя влияние на спорт и правительства европейских союзников Украины, а также на то, в каких странах запланированы крупные соревнования.

Что касается гимнастики, ведущего вида спорта на летних Играх, в котором русские преуспевают, решение о их реинтеграции было перенесено как минимум на июль. Чемпионат мира, который является основным отборочным этапом для Парижа, начнется 30 сентября в Антверпене, Бельгия.

Что касается спорта, то теннис не хочет, чтобы парные и смешанные пары классифицировались как командные виды спорта, сказал Ричи Петти, проверяя ограничения руководства МОК.

Легкая атлетика заняла самую сильную позицию, исключив всех россиян, в то время как Международная федерация дзюдо разрешила некоторым россиянам участвовать в чемпионате мира в Катаре в этом месяце, что Украина бойкотировала. Почетным президентом Международной федерации дзюдо до прошлого года был Владимир Путин, специалист по дзюдо.

Сложная ситуация в фехтовании — собственном виде спорта Баха, где миллиардер Алишер Усманов, давний президент федерации, ушел в отставку, находясь под международными санкциями, — привела к тому, что в этом месяце несколько олимпийских чемпионов из России отказались от своего нейтрального статуса.

Среди них была дочь президента РПЦ Станислава Позднякова, который затем раскритиковал беспристрастный процесс отбора кандидатов как «фарс» и «закулисный комментарий». Поздняков также предостерег от бойкота событий со стороны России.

Генеральный директор World Aquatics Брент Новицки заявил в среду, что к сентябрю плавание ожидает рекомендаций группы, в которую входят спортсмены. Чемпионат мира 2024 года, который пройдет в феврале в Катаре, может стать квалификационным этапом для Парижа.

«Я предполагаю, что сегодня в зале много людей, которые находятся в гораздо более сложной ситуации», — сказал Новицки.

Чиновники олимпийского спорта обдумывают свои решения В то время как в Украине президент Владимир Зеленский, а также бывшие и нынешние олимпийские медалисты продолжают настаивать на том, чтобы Россия была исключена из Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в случае продолжения войны российской делегации на Олимпиаде быть не должно.

Однако в воскресенье на Открытом чемпионате Франции по теннису парижские фанаты напали на украинскую теннисистку Марту Костюк, заклеймив ее за отказ пожать руку белорусской сопернице Арине Соболенко. Ролан Гаррос также примет олимпийские теннисные турниры в следующем году.

Теннис и велоспорт с самого начала войны позволяли россиянам и белорусам выступать в качестве нейтральных игроков в своих кругосветных турах.

«Я думаю, болельщики должны иметь возможность выразить то, что они считают уместным», — сказал в среду Дэвид Хагерти, президент Международной федерации тенниса. «Иногда в раздевалке возникает напряженность, но иногда мы видим, как российские и украинские игроки, возможно, играют вместе в паре».

В конечном итоге МОК может решить отстранить Россию от Олимпиады, и Бах заявил в марте, что такое решение может быть принято «в надлежащее время и по его полному усмотрению».

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