Лидер белорусской оппозиции приговорен к 18 годам лишения свободы

в сентябре, Мария Колесникова, один из лидеров протестного движения По итогам выборов он был приговорен к 11 годам лишения свободы.

в Видео заявление Освобожденная за несколько часов до вынесения приговора, г-жа Тихановская, которая возглавляет движение против Лукашенко из ссылки в Литве, пообещала «продолжать защищать человека, которого я любила, который стал лидером миллионов белорусов». «Я постараюсь сделать что-то очень сложное, возможно, невозможное, чтобы приблизить момент, который мы увидим в новой Беларуси», — добавила она.

Г-н Тихановский начал свой блог в 2019 году. Он размещал видеоролики, высмеивающие потемкинские окна в советском стиле в стране и разоблачающие безудержную бедность. В своей самой популярной книге видео, дала интервью женщине из городка Глубокое, которая назвала Лукашенко «так называемым начальником» и «тараканом».

Заключение г-на Тикановского в тюрьму Беларусью символизирует усилия авторитарных правительств таких стран, как Китай, Египет и Иран, по подавлению инакомыслия через суд. В понедельник суд в Гонконге Правило Бывший медиа-магнат Джимми Лай и семь других видных демократических активистов были приговорены к месяцам тюремного заключения за попытку ознаменовать подавление мирных демонстрантов в 1989 году на площади Тяньаньмэнь.

В Египте в прошлом месяце суд предъявил обвинение известному правозащитнику и юристу в распространении ложных новостей и оскорблении правительства в рамках попытки преследовать и заставить замолчать растущий список активистов, журналистов и диссидентов.

В Беларуси г-н Лукашенко пошел еще дальше. Помимо подавления инакомыслия внутри страны, он также начал кампанию по дестабилизации европейских соседей своей страны. В мае это взлетный самолет Перехват коммерческого авиалайнера, перевозившего активиста оппозиции из Афин в Вильнюс, Литва, и принудительная его посадка в Минске.

Это постоянно оркестровалось международный кризис Побуждая тысячи мигрантов с Ближнего Востока приехать в Беларусь и использовать ее территорию для пересечения границы с Европейским Союзом, Польша и Литва назвали этот шаг смешанной войной.

Моника Брончук Участвовал в репортажах из Брюсселя.