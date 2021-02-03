Лидер Украины вводит санкции против «пророссийских» СМИ

Дубай: BroadcastPro ME, одно из теле-, радио и телевизионных изданий на Ближнем Востоке, объявило победителей ежегодного саммита и награждения Союза радиовещания арабских государств (ASBU) на 2020 год.

Программа является партнерством между ASBU и BroadcastPro ME.

В этом году журнал «Al Sharq News» был удостоен награды «Лучший инновационный проект года», которая была учреждена в ноябре 2020 года в сотрудничестве между Bloomberg News и Саудовской исследовательской и маркетинговой группой (SRMG), издателями Arab News и крупнейшим арабским новостным агентством. в мире. “Средний Восток”.

Мультиплатформенный канал, работающий круглосуточно и без выходных, является источником деловых и финансовых новостей, а также еженедельной секции здоровья, которую ведет египетский врач и писатель-сатирик Бассем Юсеф. «Ссылка», которая объяснит зрителям, как политические события влияют на бизнес и экономику; И «Восточный круг», который углубится в такие области, как политика, экономика и технологии.

Штаб-квартира Al Sharq News находится в Эр-Рияде, а центральные офисы – в Международном финансовом центре Дубая, Дубае и Вашингтоне, округ Колумбия.

Набиль Аль-Хатиб возглавляет работу Al Sharq News в качестве генерального директора, обладая многолетним опытом работы с новостными организациями, включая Al Arabiya и MBC.

Один из способов, которым «Аль-Шарк» стремится выделиться среди множества других каналов в регионе, – это удовлетворение потребностей незадействованных масс. Аль-Хатиб сказал Arab News: «Первая группа – это бизнес-лидеры, бизнесмены и основные политические лидеры, которым необходимо знать об экономических событиях во всем мире и о том, как это может повлиять на Ближний Восток и их страны».

Канал также обращается к арабской молодежи с помощью многоканального подхода. «Все видят их, но никто не дает им еды. Они не спонсируются ни одним из основных средств массовой информации. Мы думали, что должны обратиться к ним и решить их проблемы и проблемы, и мы сделаем это через множество цифровых платформ, потому что они любят это использовать именно так: «В содержании».

Аль-Хатиб утверждал, что слоган «Al Sharq News» (Соединяя точки) является движущей силой его журналистской работы и определяет ее конечную цель.

Он сказал: «Пункты в« Al Sharq News »связывают новости с их контекстом, географическим положением, историческим измерением, политической глубиной, экономическим влиянием и социальной реальностью.