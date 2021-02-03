Лучшие устройства для запуска гаджетов Amazon эпохи Безоса: Kindle, Echo и другие

По сути, это не устройства, но Alexa оказалась одним из крупнейших шагов Amazon в области потребительских товаров. И вездесущий голосовой помощник впервые появился внутри Первый усилитель эха. Он появился через пять лет после Siri, но по прибытии Alexa был значительно более информативным и интересным, чем голосовой помощник Apple, потому что он мог достичь гораздо большего в банках знаний в Интернете.

Первый динамик Echo – это также устройство, которое сделало Alexa именем нарицательным и принесло речевые вычисления в массы. Задайте вопрос и получите ответ? В то время это выглядело новым, но также ясно указывало на будущее. И о чудо стал Будущее наступило очень быстро после того, как Amazon начала выпускать десятки вариантов Echo и лицензировать аудиотехнологии таким образом, чтобы позволить другим производителям устройств использовать Alexa в своих усилителях … будильники, лампочки, насадки для душа, микроволновые печи, наушники и умные часы. . Конечно, ограничения Alexa как партнера по чату делают его интересным даже сегодня, но типы компьютерных взаимодействий, которыми сегодня славится Alexa, выглядят совершенно естественно. В наши дни мы разговариваем только с нашими компьютерами! Ничего страшного.

2017: Eco Look

В апреле 2017 года Amazon представила, пожалуй, самый странный из своих гаджетов на тот момент: EchoLook, интеллектуальную стержневую камеру с набором из четырех микрофонов, которая снимает вашу одежду без помощи рук и подсказывает, что надеть. Это не шутка. Камера была доступна только по приглашению, хотя одному писателю WIRED удалось купить ее на eBay и Просмотрите его для другой публикации в то время.

В конечном итоге Echo Look позволил нам заглянуть в будущее компьютерного зрения. Он использовал машинное обучение для выработки рекомендаций, как и многие потребительские товары в наши дни, но при этом упускал из виду многие из этих «индивидуальных» предложений. Защитники конфиденциальности обеспокоены. Весной 2020 года Amazon заявила, что прекратит выпуск Echo Look, и камера не будет работать с июля 2020 года.

2017-2020: Эхо … все

Здесь мы отходим от нашей обычной хронологии. Солнечным утром в Сиэтле в конце сентября 2017 года техническая пресса собралась в штаб-квартире Amazon, чтобы … ну, мы не знали, чего ожидать. Оказывается, Amazon решила присоединиться к своим технологическим братьям в проведении официального запуска устройств. В тот день, а также в последующие годы Amazon выпустила бесчисленное количество новых продуктов (аппаратного и программного обеспечения).

Мы попытались перечислить здесь некоторые из основных продуктов: Echo Plus; Более короткая и сливочная реверберация; Эхо-пятно Big Mouth Billy Bass эхо-кнопки с Алекса (опять же, это не шутка); Автоматическая реверберация звука реверберация настенных часов реверберации. Amazon Basics Microwave (подробнее о кухонной технике Amazon ниже); Echo Link Reframe Fire TV; Кольцевая камера-липучка; EchoDot Kids Новые маршрутизаторы Eero; Автосигнализация, автомобильная камера и автомобильное соединение; Сферическое эхо и облачный игровой сервис под названием Luna. Мы что-нибудь забыли? Я просто шучу. Мы определенно сделали.

2017: Эхо-шоу

Одним из продуктов, прибывших в тот день в сентябре 2017 года, был Первое шоу реверберации. Это был «умный экран», который по сути представляет собой небольшой экран, похожий на планшет, с динамиками для воспроизведения музыки, микрофоном для захвата ваших команд Alexa, камерой … Подождите, для чего камера? Для использования с новой системой связи на основе Alexa, которая позволяет людям отправлять голос, видео и тексты любому, у кого есть устройство Alexa или приложение Alexa на своих телефонах.

Этот чат так и не стал популярным, и все, что делала камера, – это отгоняло людей. Echo Show удалось показать, насколько полезной была Alexa, когда она была включена в специальный сенсорный экран. Умные экраны добились успеха. Сделано Google Его собственная версия Это сработало с Google Assistant, и две компании лицензировали технологию другим производителям устройств, которые помогли распространению этих настольных устройств. Слава богу есть Множество вариантов Сегодня есть такие, которые поставляются с переключателями выключения камеры.

2018: Кольцо