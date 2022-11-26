Лучший VR-предложение Черной пятницы все еще в силе: Meta Quest 2 с двумя бесплатными играми

Это предложение Meta Quest 2 Black Friday все еще действует, и если вам случится получить Meta Quest 2, это лучший способ сделать это.. Помимо обычной бесплатной копии Beat Saber (которая в любом случае должна быть у каждого, у кого есть виртуальная гарнитура), теперь вы также можете получить копию Resident Evil 4 VR. Версии на 128 ГБ и 256 ГБ включены в специальное предложение, и вы можете получить свою копию в любом из обычных розничных продавцов, включая Walmart, Amazon, Best Buy и Target. Мы пошли дальше и упростили задачу, разместив их в статье ниже, посвященной Черной пятнице.

Мета квест 2 скидки на черную пятницу

Черная пятница Мета квест 2 — 128 ГБ Поставляется с Beat Saber и Resident Evil 4 VR. Мы видим на Амазоне Черная пятница Мета квест 2 — 256 ГБ Поставляется с Beat Saber и Resident Evil 4 VR. Мы видим на Амазоне

Если вам интересно, хорошее ли это оборудование для виртуальной реальности, обязательно ознакомьтесь с нашим обзором Meta Quest 2 (когда он еще назывался Oculus Quest 2). Кроме того, взгляните на наш обзор Resident Evil 4 VR, который наш критик поставил на 9 баллов из 10.

Как человек, который является владельцем Meta Quest 2, я очень рекомендую его. Отсутствие проводов — одна из тех вещей, которые вы не осознаете, пока не испытаете их на себе. Мой первый опыт виртуальной реальности был с PSVR, который был довольно крут, но имел много ограничений, включая громоздкие провода и не очень хорошую поддержку контроллера. Но Quest 2 избавляется от этих ограничений и прекрасно работает. Серьезно, Beat Saber в Meta Quest 2, на мой взгляд, лучший способ играть. Конечно, она не обладает точностью высококлассной VR-гарнитуры, но я бы с радостью обменял ее на беспроводную.

Если вы хотите получить Meta Quest 2 в качестве рождественского подарка или для себя, это лучшее предложение Meta Quest Black Friday, но есть много других возможностей сэкономить. Большинство сделок на видеоигры в Черную пятницу уже действуют, в том числе сделка на Nintendo Switch в Черную пятницу, которую мы все знаем и любим.

Лучшие предложения и предложения Черной пятницы

Сет Мэйси — исполнительный редактор IGN Commerce, и он просто хочет быть вашим другом. Вы можете найти его ведущим подкаста Nintendo Voice Chat.