Любимые игры Сигеру Миямото – Тетрис и Pokémon Go.

На 81-м годовом общем собрании акционеров Nintendo секция вопросов и ответов позволяла участникам задавать всевозможные вопросы, связанные с бизнесом. Однако одно было настолько очевидным, что я не могу поверить, что его раньше не спрашивали: кто-то просто хотел узнать все любимые видеоигры.

Среди опрошенных были президент Шунтаро Фурукава, генеральный директор Ко Сиота, генеральный директор Синья Такахаши, генеральный директор Сатору Сибата и легендарный дизайнер Сигэру Миямото.

Вы найдете их ответы ниже. Не ждите от этого слишком многого шок Вы – есть много таких ответов: «Хорошо, я делал старые игры для Nintendo, вот и эта» – но Миямото, в частности, довольно крут.

Шибата : Я люблю приключенческие игры, и недавно я почистил Famicom Detective Club: The Lost Heir и Famicom Detective Club: The Girl, которая стоит за Nintendo Switch. Когда-то мне очень нравилось играть Шин Онигашима в Family Computer Disk System. Я отвечаю за лицензионный отдел, который является контактным лицом для издателей программного обеспечения, и у них также есть много приключенческих игр, которые мне нравятся.

Миямото: Я в основном играю в игры, которые сделал сам, поэтому игры других компаний на меня не сильно повлияли. Однако первой игрой, которая повлияла на меня, когда я начал работать над разработкой игр, был Pac-Man, и с точки зрения дизайна я считаю, что TETRIS великолепен. Теперь я пристрастился к Pokémon GO. Эта игра, в которую я играю с женой, – это мечта, в которую я могу играть всей семьей. Я наслаждаюсь Pokemon GO со своей женой и друзьями по соседству уже около двух лет. Среднестатистическому человеку, играющему в Pokémon GO в Японии, будет около 60 лет (смеется).