Любимые игры Сигеру Миямото – Тетрис и Pokémon Go.

Сигеру Миямото (слева) и глава Nintendo Сюнтаро Фурукава (справа) картина : Казухиро Ноги ( Getty Images )

На 81-м годовом общем собрании акционеров Nintendo секция вопросов и ответов позволяла участникам задавать всевозможные вопросы, связанные с бизнесом. Однако одно было настолько очевидным, что я не могу поверить, что его раньше не спрашивали: кто-то просто хотел узнать все любимые видеоигры.

Среди опрошенных были президент Шунтаро Фурукава, генеральный директор Ко Сиота, генеральный директор Синья Такахаши, генеральный директор Сатору Сибата и легендарный дизайнер Сигэру Миямото.

Вы найдете их ответы ниже. Не ждите от этого слишком многого шок Вы – есть много таких ответов: «Хорошо, я делал старые игры для Nintendo, вот и эта» – но Миямото, в частности, довольно крут.

Фурукава: Super Mario Bros. запущен. Когда я учился в средней школе, я был в середине поколения Famicom (NES). Даже сегодня, в свое личное время, я играю в разные игры, как от Nintendo, так и от других компаний. Я играю в большинство наших собственных игр, но в последнее время я много играл в карточные игры Ханафуда в Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics.

Сиота: Как и мистер Фурукава, я был частью поколения Famicom и вырос на NES и SNES. Сейчас я отвечаю за оборудование, но я экспериментировал с оборудованием, и мне было любопытно, как все работает с тех пор. Возможно, это объясняет, почему меня привлекают такие игры, как наша последняя игра Mario Kart Live: Home Circuit, в которую я играю со своими детьми.

Такахаши: Я отвечаю за все наше стороннее программное обеспечение, поэтому сложно выбрать одну игру вместо другой. Но первой игрой, в которую я играл, когда я присоединился к Nintendo, была Yuyuki для Family Computer Disk System. Это менее известная приключенческая игра, но она произвела на меня впечатление как первая игра, в которую я играл.

Шибата: Я люблю приключенческие игры, и недавно я почистил Famicom Detective Club: The Lost Heir и Famicom Detective Club: The Girl, которая стоит за Nintendo Switch. Когда-то мне очень нравилось играть Шин Онигашима в Family Computer Disk System. Я отвечаю за лицензионный отдел, который является контактным лицом для издателей программного обеспечения, и у них также есть много приключенческих игр, которые мне нравятся.

Миямото: Я в основном играю в игры, которые сделал сам, поэтому игры других компаний на меня не сильно повлияли. Однако первой игрой, которая повлияла на меня, когда я начал работать над разработкой игр, был Pac-Man, и с точки зрения дизайна я считаю, что TETRIS великолепен. Теперь я пристрастился к Pokémon GO. Эта игра, в которую я играю с женой, – это мечта, в которую я могу играть всей семьей. Я наслаждаюсь Pokemon GO со своей женой и друзьями по соседству уже около двух лет. Среднестатистическому человеку, играющему в Pokémon GO в Японии, будет около 60 лет (смеется).

Я хотел бы заплатить Много Деньги на просмотр сериала, где Миямото (ведущий) ходит вокруг него, играя Покемон идутОбщайтесь с друзьями о любви, жизни и игровом дизайне. Как собственная версия Nintendo Комедианты в машинах пьют кофе, только неспешными прогулками вместо машин, и Покемон идут вместо кофе.

Чтобы вы могли увидеть, как выглядят некоторые из вышеупомянутых необычных игр, вот Шин Онигашима:

Вот Юки: