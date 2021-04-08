Economy

Майор видит возможное нападение России на Украину

8 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Лансинг, штат Мичиган. Россия концентрирует свои силы возле Украины, что ведет к эскалации напряженности в регионе, где в этом году активизировались боевые действия. Представитель США Питер Мейджор хочет, чтобы Соединенные Штаты не продвигались вперед.

На этой неделе Мейджор написал в Твиттере, что Россия, похоже, готовится к нападению на Украину и что ее провокации и нападения на суверенные государства не останутся без ответа.

Но это определенно повысило осведомленность, усилило финансовое давление и ужесточило санкции. Он определенно удостоверился, что агрессор – в случае с Россией – но в любом регионе, знает, что он не может действовать безнаказанно. Потому что это важно понимать что Россия имеет экономику размером с Испанию. Это уменьшающаяся держава, стремящаяся иметь региональное влияние, и они будут делать все возможное, чтобы дестабилизировать страны на своей периферии. Они будут делать все, что в их силах, чтобы попытаться предотвратить расширение НАТО и преимущества от наших союзников. Итак, мы должны убедиться, что у нас есть все. Варианты на столе, но убедитесь, что военный конфликт – конец, которого я не хочу видеть и который вы, честно говоря, считаете наиболее вероятным. партии не хотят видеть – что это все-таки последний цикл, а не первый.

Президент Украины призывает к быстрому вступлению в НАТО в качестве государства-члена, что, по его словам, положит конец войне на Донбассе с Россией. Депутат Майор сказал, что у Украины все еще есть способы соответствовать критериям членства в НАТО.

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