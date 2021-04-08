Лансинг, штат Мичиган. Россия концентрирует свои силы возле Украины, что ведет к эскалации напряженности в регионе, где в этом году активизировались боевые действия. Представитель США Питер Мейджор хочет, чтобы Соединенные Штаты не продвигались вперед.
Крайнее беспокойство вызывают российские военные подкрепления возле незаконно оккупированной восточной Украины. Теперь кажется, что нападение на Украину снова может быть неминуемым. Российские провокации и нападения на суверенные государства не останутся без ответа. https://t.co/TttluxiCKj
– Воспроизведение / счет. Питер Мейджор (RepMeijer) 5 апреля 2021 г.
На этой неделе Мейджор написал в Твиттере, что Россия, похоже, готовится к нападению на Украину и что ее провокации и нападения на суверенные государства не останутся без ответа.
Но это определенно повысило осведомленность, усилило финансовое давление и ужесточило санкции. Он определенно удостоверился, что агрессор – в случае с Россией – но в любом регионе, знает, что он не может действовать безнаказанно. Потому что это важно понимать что Россия имеет экономику размером с Испанию. Это уменьшающаяся держава, стремящаяся иметь региональное влияние, и они будут делать все возможное, чтобы дестабилизировать страны на своей периферии. Они будут делать все, что в их силах, чтобы попытаться предотвратить расширение НАТО и преимущества от наших союзников. Итак, мы должны убедиться, что у нас есть все. Варианты на столе, но убедитесь, что военный конфликт – конец, которого я не хочу видеть и который вы, честно говоря, считаете наиболее вероятным. партии не хотят видеть – что это все-таки последний цикл, а не первый.
Президент Украины призывает к быстрому вступлению в НАТО в качестве государства-члена, что, по его словам, положит конец войне на Донбассе с Россией. Депутат Майор сказал, что у Украины все еще есть способы соответствовать критериям членства в НАТО.