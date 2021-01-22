Макгрегор надеется на ответный матч для Хабиба, но ожидает, что Россия лишится титула UFC

Нурмагомедов выбрал время в своей карьере после победы над Джастином Гаетже на UFC 254 в октябре, но он находится в Абу-Даби для боя в легком весе между МакГрегором и Дастином Порье в субботу (23 января).

Дана Уайт встретил россиянина, который сказал, что ищет «чего-то удивительного», если он изменит свое решение надеть перчатки.

Однако впоследствии Нурмагомедов сказал, что бой не входил в его планы, так как он не хотел разочаровывать свою мать, которая пообещала ей, что Гитджи будет его последним соперником из-за смерти его отца и тренера Абдула Манаба.

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Когда его спросили об этих заметках на пресс-конференции, посвященной предварительному просмотру UFC 257, Уайт ответил: «Я уже говорил вам, ребята. Посмотрим, что произойдет на этой неделе.

МакГрегор, представленный Нурмагомедовым на UFC 229 в драке, омраченной дракой после матча за пределами восьмиугольника, добавил: «Мы собираемся его получить», прежде чем заявить, что скоро будет получен титул в легком весе.

“Я бы защищал дело, если бы этот парень был [Nurmagomedov] Вы продолжаете избегать этого и избегать повторного участия в соревнованиях, титул должен быть лишен, и мы должны участвовать в битве за титул », – сказал МакГрегор.

«Я уверен, что это произойдет после этого матча. Мне интересно услышать отговорки … но я жду заголовка».

«Пока мы снова будем сражаться, проблем не будет. [between us], Это. Если он продолжит бежать, я не уверен. Посмотрим, что будет.

«Мир знает, что эта битва не окончена, эта война еще не окончена. Спорт должен происходить. Я не буду преследовать его, если он не захочет, я сохраню спокойствие и пойду вперед».

Бой с Барье станет третьим для МакГрегора в легком весе, который вернулся из второго полусреднего веса, когда он встретился с Дональдом Серроне в январе прошлого года.

Бывший чемпион в полулегком и легком весе заявил, что снова уходит на пенсию, и из-за пандемии коронавируса ему было трудно реализовать свой трехсторонний план борьбы на 2020 год, но теперь он ожидает, что его вес в долгосрочной перспективе достигнет 155 фунтов.

МакГрегор сказал: «У меня не было столько боев в 155-м классе в UFC, и я так же стремлюсь выполнить миссию, начать бегать, как я делал в полулегком весе».

«Я думаю, что провел семь или восемь боев за полтора года. Это то, что я ищу здесь, если они могут сравниться со мной. Это лучшее, в чем я когда-либо был уверен, и у меня 155 фунтов. Но если я вернусь к 170, вы думаете, что это будет Лучшее, что я когда-либо чувствовал ».

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Лагерь Берера предположил, что слабость МакГрегора была его состоянием, но ирландец не согласился с этой оценкой.

“Я думаю, что это миф. Это явно первый [Nate] Бойцовский Диас перешел из полулегкого веса, а через месяц или около того я стал в среднем весе, что, очевидно, должно было иметь эффект, а затем возникли другие проблемы », – сказал он.

«В целом, я думаю, что это миф. Это миф, который существует, и я надеюсь, что мы сможем ответить на него. Я отвечу на него в какой-то момент в какой-то момент. Я продолжаю появляться здесь, кто-то сможет остаться там и бороться со мной. Я надеюсь, что это в эту субботу вечером. Вы знаете?» Я так думаю? Нет. Я здесь в хорошей форме и собираюсь поставить шедевр ».

МакГрегор добавил: «У меня миллион патронов. В моем арсенале много оружия, и все они в настоящее время точно настроены. Я нахожусь в исключительном месте и с нетерпением жду возможности выйти и показать красивую картинку».