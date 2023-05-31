Марк Хэмилл избегает концертов Берта Крайшера в «Машине»: «Я стар»

Никто в этой галактике не имеет большего опыта решения проблем отца, чем легенда «Звездных войн» Марк Хэмилл. Наличие Дарта Вейдера в качестве отца сделает это за вас.

Тем не менее, сила была сильна, говоря 71-летнему Хэмиллу, чтобы он не играл отца комика Берта Крайшера в «Машине» (сейчас в кинотеатрах). Он никогда не слышал о Крайшере («я, право, понятия не имел») и сразу же оттолкнулся, увидев, что тучный комик отказывается носить рубашку на сцене. Воодушевленный своим сыном Натаном, Хэмилл неохотно просматривает предложение Крайшера о специальном выпуске Netflix 2016 года. «бог» И Популярный подкаст «Beercast» Эта деталь — сумбурный, возможно, реальный семестр за границей в Москве.

«Это было впечатляюще», — говорит Хэмилл о пропитанной водкой истории, лежащей в основе фильма. Берт едет в Россию, связывается с русской мафией, напивается и грабит поезд. Это просто за гранью. Когда я получил сценарий, я подумал: «О боже, я хочу посмотреть этот фильм, даже если они меня не хотят». «

Вот что произошло, когда Хэмилл подписал контракт с The Machine:

Первый вопрос Марка Хэмилла Берту Крайшеру: «Почему ты не носишь рубашку?»

Крайшер, 50 лет, который ухватился за сомнительную честь быть названным тусовщиком № 1 в мире в 1997 «Катающийся камень» Перейдя к стендап-карьере, он отчаянно хотел, чтобы его киногерой сыграл его отца. Он был взволнован, чтобы сделать вступительный звонок Zoom.

«Это было похоже на: «Не могу поверить, что встречусь с Марком Хэмиллом», — говорит Крайшер. рубашку?» Он как будто уже направлял моего отца».

Дуэт отправился в Сербию, проживая в России, для полностью вымышленного продолжения молодежного приключения, подробно описанного в оригинальной комедии. «Машина» изображает Крайшера и его раздраженного отца Альберта (Хаммилл), продавца ковров, которых похищает и заставляет вернуться в Россию через 20 лет враждующая семья мафии, чтобы вернуть бесценные наручные часы, украденные во время их печально известной поездки на поезде.

Марк Хэмилл настойчиво привлекался в Сербию на камеру

Хэмилл был впечатлен тем, что Крайшер не только носил футболки на публике, но и проявлял такой же энтузиазм за кадром, как и его образ на социальной сцене.

«У него невероятная жажда жизни в любви, и он очень сильно смеется над своими шутками», — говорит Хэмилл. «Он был в восторге, обнаружив, что в Сербии есть McDonald’s. Почему кому-то это должно нравиться?»

Хэмилл избегал частых вечеринок, которые Крайшер устраивал в своей квартире во время съемок «Машины». «Я замкнутый пожилой человек, который больше не ходит на вечеринки, — говорит он.

Крайшер опровергает эту версию, настаивая на том, что Хэмилл появился после первого нанесенного им джеба.

«Я помню, потому что, если бы я знал, что он действительно придет, я бы заказал что-нибудь получше, чем пиццу, и тут он появился», — говорит Кресишер. Марк даже взял с собой пиццу домой.

Хэмилл, безусловно, был готов к вечеринке перед камерой, очень живя в энергичных сценах, вызванных наркотиками, когда Альберт переходит на темную сторону и тусуется с русскими мафиози.

«Вы наслаждаетесь этими моментами только для того, чтобы, наконец, провести детоксикацию», — говорит Хэмилл, которому даже не нужен был кофеин, чтобы поднять его на ступеньку выше. «Вы просто сохраняете всю энергию и позволяете ей взорваться».

Вот почему Марк Хэмилл задался вопросом: «Я сделал это?»

Были творческие разногласия. Во время драки в поезде Кричер протыкает протез шеи грозного головореза, и его рука застревает. Хэмилл передал записку режиссеру Питеру Атенсио.

«Я сказал: «Это убьет комедию», — говорит Хэмилл, который с тех пор прозрел по поводу сцены, показанной в трейлере. — К счастью, я ошибался».

«Машина» объясняет комедийный образ Крайшера без рубашки, подчеркивая его неприязнь к рубашкам. Когда он, наконец, теряет верхнюю часть экрана, освобожденный Крайшер превращается в подобие Рэмбо, превосходно отбиваясь от плохих парней и перебрасывая Альберта через плечо, чтобы сбежать. «Он крутой парень», — говорит Хэмилл о настоящем подъеме сцены. «Он может сломать меня, как ветку».

Это был сюрреалистический опыт для дикого фильма, который Хэмилл все еще обрабатывает.

«Теперь, когда я поместил это в дыру памяти, я имею дело со многими из них», — говорит он. «Когда я впервые увидел трейлер, я подумал: «Ты сделал это? «»

Но нет никаких сожалений о том, что подписался на «Машину» и работал с Крайшером, который, по мнению Хэмилла, должен стать первым джедаем без рубашки в будущих частях «Звездных войн».

«Я сторонник эскапизма, — говорит Хэмилл. «И нет лучшего способа забыть о своих проблемах, чем смотреть, как два человека в кино превращают глупость в искусство».

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