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Марк Хэмилл избегает концертов Берта Крайшера в «Машине»: «Я стар»

31 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Никто в этой галактике не имеет большего опыта решения проблем отца, чем легенда «Звездных войн» Марк Хэмилл. Наличие Дарта Вейдера в качестве отца сделает это за вас.

Тем не менее, сила была сильна, говоря 71-летнему Хэмиллу, чтобы он не играл отца комика Берта Крайшера в «Машине» (сейчас в кинотеатрах). Он никогда не слышал о Крайшере («я, право, понятия не имел») и сразу же оттолкнулся, увидев, что тучный комик отказывается носить рубашку на сцене. Воодушевленный своим сыном Натаном, Хэмилл неохотно просматривает предложение Крайшера о специальном выпуске Netflix 2016 года. «бог» И Популярный подкаст «Beercast» Эта деталь — сумбурный, возможно, реальный семестр за границей в Москве.

«Это было впечатляюще», — говорит Хэмилл о пропитанной водкой истории, лежащей в основе фильма. Берт едет в Россию, связывается с русской мафией, напивается и грабит поезд. Это просто за гранью. Когда я получил сценарий, я подумал: «О боже, я хочу посмотреть этот фильм, даже если они меня не хотят». «

Вот что произошло, когда Хэмилл подписал контракт с The Machine:

Первый вопрос Марка Хэмилла Берту Крайшеру: «Почему ты не носишь рубашку?»

Крайшер, 50 лет, который ухватился за сомнительную честь быть названным тусовщиком № 1 в мире в 1997 «Катающийся камень» Перейдя к стендап-карьере, он отчаянно хотел, чтобы его киногерой сыграл его отца. Он был взволнован, чтобы сделать вступительный звонок Zoom.

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