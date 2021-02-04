Маски, появляющиеся в почте с пометкой от Amazon и Китая, являются частью последней аферы

Маски для лица появляются в почтовых ящиках, даже если получатели говорят, что не заказывали их.

Потребители сообщают, что маски появляются в обычном коричневом почтовом конверте с этикетками Amazon и China. Однако никаких счетов или документов, только маска для лица.

В Лучшая офисная работа Он сообщает, что это последний товар, который был доставлен в рамках так называемого мошенничества с уборкой.

Это афера, при которой компании, зачастую не являющиеся поставщиками, рассылают недорогие товары по почте по адресам, которые они находят в Интернете. Их цель – попытаться повысить свои отзывы на Amazon.

После получения товаров они публикуют ложноположительные отзывы, чтобы повысить свой рейтинг, что может означать увеличение продаж.

Мы предупреждали вас об этом мошенничестве Несколько раз за годы.

на протяжении лета, Отгрузка семян из Китая Его использовали в мошенничестве с чисткой зубов.

Зрители также получили и другие предметы, такие как поддельное золотое кольцо и другие украшения.

Если это произойдет с вами, измените свой пароль Amazon на всякий случай. Вы также можете связаться со службой поддержки клиентов Amazon и сообщить об этом как о Мошенническая покупка.

Если у вас есть одна из этих масок, конечно, вам следует выбросить ее, потому что вы не знаете, где она находится.

Также, По данным FTC, Вам разрешается хранить то, о чем вы не просили, если это было специально отправлено на ваше имя и адрес, и вы не должны за это денег.