МегаФон, крупная российская телекоммуникационная компания, развернет частную сеть LTE на новом Удоканском медном руднике в 2022 году.

Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» намерена запустить частную беспроводную сеть LTE на разрабатываемом огромном Удоканском медном руднике в Забайкальском крае, которым управляет ООО «Удокан Медь». Сеть позволит Metal обеспечить сотрудников стабильной связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность. Корпоративная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц покроет всю территорию месторождения: шахту, конденсаторный завод и минеральный завод.

На первом этапе «МегаФон» обеспечит сотрудников компании и подрядчиков, участвующих в строительстве, стабильной связью 4G. Для этого до конца 2021 года будут построены четыре базовые станции и организованы резервные отказоустойчивые каналы связи на основе оптоволоконных и радиотрансляционных маршрутов. В 2022 году, с запуском промышленного производства, покрытие будет расширено, в частности, за счет внедрения частной сети LTE.

Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от сетей Wi-Fi, которые традиционно развертываются на предприятиях, но в то же время не защищены от шума, имеют плохую безопасность и прозрачность беспроводной сети, частный LTE обеспечивает низкую задержку, обеспечивает высокую пропускную способность сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. «Решение представляет собой единую закрытую и стабильную среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для горнодобывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности, – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Запатентованное решение МегаФона LTE утверждает, что оно обеспечит работоспособность автоматизированных систем управления горно-транспортным комплексом Удокана и обеспечит среду для передачи телеметрии от горнодобывающего оборудования для мониторинга производительности машин и оборудования. Установленные датчики IoT, например, будут контролировать давление в шинах, которое быстро изнашивается при работе на каменистой местности, а также количество топлива в баках, уровень нагрузки и время простоя.

Наша стабильная сеть также будет способствовать обеспечению безопасности работников: сложные операции, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для организации, работающей в сложных условиях вечной мерзлоты, сокращение количества операций с непосредственным участием людей является одной из первоочередных задач. Когда это невозможно, используются технологии для повышения производительности ».

«МегаФон» также предоставит Удоканский медный канал цифровой радиосвязи «МегаФон транкинговый» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. «Интегрированная геолокация позволяет определять местонахождение каждого сотрудника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и объединять сотрудников в группы для взаимодействия и оперативного управления».

Генеральный директор Odukan Cooper Герман Миронов отметил: «Компания одновременно строит горно-обогатительный комбинат и само месторождение, инженерную и транспортную инфраструктуру, а также горнодобывающий бизнес. Современные цифровые технологии МегаФона улучшат процессы управления зданиями на сложных и функционально разнообразных объектах, а также обеспечат максимальную безопасность передачи данных. “

