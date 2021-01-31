Мега-русский дом продан за 27 миллионов долларов – на 40% меньше первоначальной цены продажи в 45 миллионов долларов.

Мы узнаем, что большой закрытый комплекс на Ломбард-стрит в Русском холме первоначально был выставлен на продажу за 45 миллионов долларов в 2018 году, а затем был понижен в рейтинге, а в начале этого года незаметно приобрел 27 миллионов долларов.

Рекламируйте бордюр 950 Lombard «Самый дорогой новый дом для продажи» в Сан-Франциско, когда он появился на рынке в октябре 2018 года. Если бы он получил более высокую запрашиваемую цену, он бы уже установил рекорд. Но Socketite также отмечает Когда они сообщают нам новости о продаже дома в марте 2020 года, самым дорогим титулом в настоящее время является особняк на Бродвее 2920, который в октябре 2018 года был продан за 39 миллионов долларов. 2901 БродвейДом, который недавно был продан за 28,25 миллиона долларов в 2012 году и подвергся восьмизначному ремонту, вероятно, станет новым рекордом, когда поступит в продажу.

950 Broadway – это обшитый деревянными панелями дом с шестью спальнями и восемью ванными комнатами, первоначально спроектированный примерно в 1907 году известным архитектором Сан-Франциско Уиллисом Полком. Приобретен за 4,5 миллиона долларов и отремонтирован в соответствии со спецификациями в течение шести лет разработчиком Troon Pacific под руководством ведущего архитектора Бабака Доана из Ken Linstedt Architects. Реставрация собственности была настолько серьезной, что ее ударили по запястью города, учитывая тот факт, что это был определенный исторический ресурс, и застройщик вышел за рамки разрешения на продление, которое было предоставлено, когда он начал снимать внешний вид. стены и окна. Как сообщает Хроника, это привело к Расчет в размере 400000 долларов США. С городом.

Дом расположен на двух блоках на склоне холма и занимает ширину квартала – первоначальный адрес дома Уиллиса Полка был 841 Chestnut Street, и это то место, где сейчас находится «задняя часть» дома, напротив Института искусств Сан-Франциско. через проспект.

Как вы можете видеть на фотографиях ниже, он ведет к гостевому дому, летней кухне и обеденной зоне через единственный вход с Ломбард-стрит. Застройщик добавил к дому целый нижний этаж из бетона, включая гараж на четыре машины и патио с навесом и консольным бассейном – бассейном с потрясающим видом на залив.

Фото: MLS через Socketsite

Фото: MLS через Socketsite

Ломбард слева и каштан справа. Фото: MLS через Socketsite

Напротив, фасад на Ломбард-стрит во многом скрывает то, что скрывается за:

Вот еще несколько фотографий наслаждения порнедвижимостью, включая кухню, летнюю кухню, главную спальню, картинную галерею внизу, спа-центр с паром, сухую сауну и жилые помещения на открытом воздухе.

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