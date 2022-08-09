Медведев из России видит светлую сторону запрета на Уимблдон

Теннис — ATP 250 — Los Cabos Open — Спортивный комплекс Кабо, Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика — 5 августа 2022 г. Россиянин Даниил Медведев во время полуфинального матча против серба Миомира Кекмановича REUTERS/Carlos Perez Gallardo

(Рейтер) — Даниил Медведев сказал, что пытался использовать дополнительное время вне корта в свою пользу после того, как Уимблдон запретил российским и белорусским игрокам играть на травяных кортах в связи с вторжением России в Украину.

Первая ракетка мира вернулся на корт в Лос-Кабосе на прошлой неделе, выиграв четыре игры подряд, не проиграв ни одного сета, чтобы завоевать свой первый титул в году в субботу, и сказал, что чувствует себя более подготовленным к сезону с твердым покрытием.

«Вы должны понимать это, потому что я определенно не могу изменить решение Уимблдона. Я должен следовать правилам», — сказал он журналистам на Открытом чемпионате Канады в Монреале в понедельник.

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«Если акцентировать внимание на отрицательной стороне. Я определенно хотел сыграть на Уимблдоне, я хотел там хорошо сыграть. Я всегда хочу быть на крупнейших турнирах и стараться играть хорошо.

«Ты можешь оставаться в этом кругу, о боже, я не могу быть там».

26-летний игрок сказал в Москве, что он взял дополнительный отдых после разочаровывающего поражения в четвертьфинале на Mallorca Open в конце июня, он полон уверенности.

«Я очень хорошо подготовился к Открытому чемпионату США, чего вы обычно не можете сделать, потому что играете на Уимблдоне. Я смог это сделать. И я чувствовал себя на 100% готовым как физически, так и морально. Я очень доволен Los Nightmare. обязательно с титулом».

Хотя ему и другим российским спортсменам будет разрешено соревноваться во Флашинг-Медоуз в этом году, игроки будут делать это под нейтральным флагом. Россия назвала свои действия на Украине «специальной военной операцией».

Медведев сказал, что нейтральная наука его не беспокоит.

«Нет, не очень, если честно, потому что для меня важно играть в теннис. Мне очень нравится моя работа. Да, опять же, речь идет о следовании правилам.

«В какой-то момент правило было очень четким: мы должны играть под нейтральным флагом. Я по-прежнему Даниил Медведев. Я по-прежнему хочу выигрывать большие титулы, выигрывать большие игры или маленькие матчи. Это не меняется».

Медведев приступает к защите своего титула Masters 1000 в среду.

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(Рори Кэрролл сообщает в Лос-Анджелесе.) Монтаж Стивен Коутс

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