Даниил Медведев, казалось, вернулся к своему лучшему, завершив беспроигрышный старт сезона Новака Джоковича со счетом 15-0 победой со счетом 6-4 6-4 над первой ракеткой мира в пятницу.

После непродолжительного выпадения из первой десятки впервые с июля 2019 года Медведев вернулся в этот элитный рейтинг, выиграв свои последние 13 матчей — за 18 дней — и устроив всероссийский финал в Дубае против защищающегося чемпионы. Андрей Рублев.

Медведев проиграл свои последние четыре встречи Джоковичу, который до прошлогоднего финала ATP шел на победной серии из 20 матчей, и вышел на соревнования.

27-летний футболист надеется выиграть третий титул за столько же недель, завоевав титулы в Роттердаме и Дохе в преддверии Дубая.

«Каждый раз, когда я побеждаю Новака, я чувствую себя прекрасно. Он, наверное, величайший теннисист всех времен», — сказал Медведев.

«Каждый раз, когда это дает вам дополнительный заряд уверенности, например: «Вау, я победил Новака, я определенно могу победить кого угодно».

Джокович сожалеет о 14 невынужденных ошибках, что вдвое больше, чем у его соперника, но сказал, что уезжает из Дубая с большим количеством положительных моментов и чувствует себя физически сильным после восстановления после разрыва левого подколенного сухожилия.

Его участие в Индиан-Уэллсе с 8 марта остается под вопросом, поскольку серб, который не был привит от коронавируса, ждет, чтобы узнать, был ли ему предоставлен отказ от визы в Соединенные Штаты.

Он сказал: «Я все еще жду новостей из Америки».

«Если не будет Америки, думаю, я буду играть на грунте. Может быть, следующим турниром будет Монте-Карло. Если это так, я возьму время, подготовлюсь».

Так или иначе, Джокович узнает свои шансы на игру в США в понедельник, когда состоится жеребьевка турнира в Индиан-Уэллсе.

Против фулл-хауса в Дубае Медведев открыл двойное преимущество, и хотя Джокович замедлил его, выиграв один мяч с перерыва, седьмой номер мира пробил 39-минутный сет со второй попытки.

История продолжается

Джокович несколько раз ударил справа, помогая Медведеву сделать ранний брейк во втором сете.

— ‘Счастливый’ Рублев —

Медведев сохранил свое преимущество и заработал первое очко в матче метким ударом, заставившим болельщиков остановиться.

Бывшая первая ракетка мира воспользовалась своим первым шансом занять место в финале.

В субботнем матче он опережает Рублева в личных встречах со счетом 4:2.

На этой неделе Рублев впервые пытается успешно защитить один из своих 12 карьерных титулов.

Россиянин, занявший второе место, выбил себе путевку на матч чемпионата, одержав первую в истории победу в шести круговых встречах с Александром Зверевым.

Рублев воспользовался 39 невынужденными ошибками ракетки Зверева, и ему потребовалось шесть матчболов, чтобы победить бывшего чемпиона US Open 6-3, 7-6 (11/9) менее чем за два часа.

Пара обменялась ранними брейками, прежде чем Рублев консолидировался до 4-2, а россиянин нанес жестокий победный удар справа и закрыл первый сет на 47-й минуте.

Это был первый сет, в котором Рублев обыграл Зверева на уровне тура. Он был 0-11 по сетам против немца перед матчем.

Во втором сете перерыва в подаче не было, поскольку Зверев сохранил матч-пойнт в 12-й игре, забив эйсы подряд, чтобы удержать 6 игроков.

Посеянный под номером 7 сохранил еще пять матчболов в брейк-дансе, но Рублев реализовал свой шестой и вышел в свой второй финал подряд в Дубае.

«Я рад, что сегодня был психически стабилен, особенно на тай-брейке, потому что смог хорошо сыграть», — сказал Рублев.

стр/бсп/диджей/мв