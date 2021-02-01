Медведь, преследующий лыжника с горы в Румынии: «Не оглядывайся!»

Может, этот слайдер не смог нести Еще минута на спусках.

Возможно, сообразительность молодого человека спасла бы ему жизнь после того, как он бросил рюкзак, чтобы отвлечь медведя, преследующего его по горнолыжному склону в Румынии.

В прошлом месяце на склонах горного курорта Бредель в Брашове все было спокойно, когда бурый медведь помчался к лыжному туристу. Digi24 Отчеты.

Медведь гризли запечатлен в желтом цвете, который считается самым старым в этом районе.

«Торопитесь, поторопитесь! Ступайте, медведь гонится за вами! Торопитесь! Не дай бог, не оглядывайтесь!» Зрители кричали с канатной дороги 23 января.

Возможно, имея в виду, что его возможности были ограничены, фигурист осторожно подбросил сумку, чтобы отвлечь дикое животное – и фокус окупился. Медведь вскарабкался на обочину склона, чтобы внимательно его осмотреть, и лыжник улетел в безопасное место, невредимым.

«Лыжник поступил правильно, – сказал представитель местной полиции Ион Захария. ABC News. «Медведя отвлекли вещи в рюкзаке».

«Мы думаем о перемещении медведя, который, в любом случае, должен сейчас впадать в спячку, но в последние годы у нас стало больше медведей, с которыми зимой сталкиваются лыжники».

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Сюрпризом было увидеть в тот день третьего медведя. Digi24 Отчеты. В ту же субботу власти получили еще два звонка о том, что на скале Клапосет видели медведя. Однако, по словам Захарии, эти медвежьи страхи не являются чем-то необычным для курортного города Трансильвания в это время года.