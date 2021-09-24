Международная космическая станция, где разместится российская съемочная группа на борту космического корабля “Союз”

Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) доставят космический корабль “Союз МС-18”, чтобы освободить место для прибывающих гостей, что еще больше усилит волнение российской съемочной группы. В состав новой команды войдут российский кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с “Союзом”. командир и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Как сказано в сообщении агентства, группа отправится на станцию ​​5 октября с космодрома Байконур в Казахстане сроком на две недели.

Раннее прибытие русских на Международную космическую станцию ​​для съемок фильма считается победой России в космической гонке над Соединенными Штатами, поскольку у последних также есть аналогичные планы. Однако Россия опередила Голливуд и установила рекорд первой страны, снявшей фильм в космосе. Под названием «Вызов» Шипенко и Переслид установили 12-дневный график для завершения съемок, после чего они вернутся на Землю.

Как сообщается, россияне в течение года готовились к этому в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Москве. Кроме того, экипаж получил разрешение на полет 16 сентября.

Этот новый шаг Роскосмоса также важен, потому что он был направлен против его главного соперника НАСА в эпоху холодной войны. Агентство объединилось с SpaceX Илона Маска, чтобы снять первый в истории космический фильм с участием смертельно опасной звезды боевиков Тома Круза. Соединенные Штаты остались позади, так как амбициозное сотрудничество Круза с SpaceX и NASA еще не запланировано, а Роскосмос связывает себе пояса. Задание невыполнимо Будем сотрудничать со звездой грань будущегоРежиссер Дуг Лайман, о котором было объявлено в сентябре 2020 года.

Каким вы видите стыковку?

Согласно информации, предоставленной агентством, телезрители могут регулировать стыковку и расстыковку самолета «Союз» на телевидении НАСА, в приложении НАСА и на официальном сайте. Американские астронавты Марк Ванде Хей, Олег Новицкий и Петр Добров из Роскосмоса распакуют “Союз” в 17:30 (IST) и перейдут в многоцелевой лабораторный модуль “Наука”. Интересно, что Ванде Хей собирается установить рекорд самого продолжительного одиночного космического полета американца после возвращения на Землю в марте 2022 года.

(Фото: Twitter / NICK_STEVENS_GR)