Международное энергетическое агентство выделяет основные риски для мировых энергетических рынков

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил CNBC, что Европа, возможно, хорошо поработала над снижением своей зависимости от российских нефти и газа и ослаблением энергетического кризиса, вызванного войной на Украине, но она «не из леса». » еще. .

«Европа смогла трансформировать свои энергетические рынки, снизить свою долю российского газа ниже 4%, а ее экономика еще не пережила рецессию», — заявил Мартину Сонгу в воскресенье исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в эфире CNBC.

Выступая в кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме, Япония, Бироль сказал: «Выбросы в Европе сократились… и объемы хранения газа находятся на очень хорошем уровне».

Россия традиционно играла ключевую роль в мировом энергетическом комплексе, но энергетическая зависимость западных стран от страны резко упала, поскольку Россия продолжает вводить новые санкции, чтобы наказать Россию за ее продолжающееся вторжение в Украину.

«Страны Европы проделали хорошую работу… прошлой зимой», — сказал глава Международного энергетического агентства, подчеркнув, что региону удалось сохранить свет и сдержать зимний кризис, отчасти благодаря более мягкому климату. ожидаемая зима.

Бироль предупредил, что в этом году на энергетическом рынке региона еще предстоит преодолеть три основных препятствия.