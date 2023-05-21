Международное энергетическое агентство выделяет основные риски для мировых энергетических рынков

- Глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил CNBC, что Европа, возможно, хорошо поработала над снижением своей зависимости от российских нефти и газа и ослаблением энергетического кризиса, вызванного войной на Украине, но она «не из леса». » еще. .
- Однако растущий спрос со стороны Китая и продолжающаяся зависимость от российских энергоносителей по-прежнему создают проблемы.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) заявил CNBC, что Европа, возможно, хорошо поработала над снижением своей зависимости от российских нефти и газа и ослаблением энергетического кризиса, вызванного войной на Украине, но она «не из леса». » еще. .
«Европа смогла трансформировать свои энергетические рынки, снизить свою долю российского газа ниже 4%, а ее экономика еще не пережила рецессию», — заявил Мартину Сонгу в воскресенье исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в эфире CNBC.
Выступая в кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме, Япония, Бироль сказал: «Выбросы в Европе сократились… и объемы хранения газа находятся на очень хорошем уровне».
Россия традиционно играла ключевую роль в мировом энергетическом комплексе, но энергетическая зависимость западных стран от страны резко упала, поскольку Россия продолжает вводить новые санкции, чтобы наказать Россию за ее продолжающееся вторжение в Украину.
«Страны Европы проделали хорошую работу… прошлой зимой», — сказал глава Международного энергетического агентства, подчеркнув, что региону удалось сохранить свет и сдержать зимний кризис, отчасти благодаря более мягкому климату. ожидаемая зима.
Бироль предупредил, что в этом году на энергетическом рынке региона еще предстоит преодолеть три основных препятствия.
Мировые запасы энергии были в изобилии в прошлом году, когда Китай все еще находился в изоляции и покупал меньше нефти и газа из-за замедления экономической активности. Однако этого нельзя сказать сейчас, и Европу в этом году может ждать еще более тяжелая зима.
Ожидается, что спрос на СПГ (сжиженный природный газ) из Китая возрастет во второй половине года, сказал Бироль, добавив, что импорт газа в страну является «главным определяющим фактором» спроса на рынках природного газа.
Но Бироль полагал, что может быть и положительная сторона — цены могут быть более умеренными, чем ожидалось, и он не ожидал увидеть «большой бум» импорта из Китая.
Участники мирового энергетического рынка также внимательно следят за напряженными переговорами Белого дома и республиканцев по поводу потолка госдолга США. Без сделки США могут столкнуться с дефолтом в начале июня, хотя это считается маловероятным.
Переговоры приостановлены, пока президент Байден присутствовал на саммите G7 в Японии, но он должен присутствовать Назад в Вашингтон, округ Колумбия, в воскресенье. Президент Он сказал На пресс-конференции на саммите он сказал, что его «совсем не беспокоят» переговоры и что «мы сможем избежать дефолта и добьемся чего-то приличного».
Бироль сказал, что дефолт по долгу США снизит спрос на нефть и цены, но согласился с тем, что такой сценарий маловероятен.
«Я не буду называть вам точную цифру, но мы можем ожидать значительного падения цен на нефть, если мы увидим такой дефолт».
«Этот вопрос будет решаться в Соединенных Штатах, и здравый смысл восторжествует. Я не вижу большого риска для мировых нефтяных рынков. Но, конечно, нефтяные рынки всегда связаны с риском». добавил он.
Цены на нефть восстановились в пятницу после потерь более чем на 1% днем ранее, поскольку инвесторы обратились к осторожному оптимизму в отношении того, что риски дефолта США снижаются по мере продолжения переговоров..
Еще одна серьезная проблема, с которой столкнулись европейские энергетические рынки, заключается в том, что их зависимость от российского газа не устранена полностью, а перспективы поставок остаются неопределенными.
В прошлом году многие страны региона столкнулись с энергетическим кризисом, когда резко сократился импорт российского газа.
В январе компания заявила, что экспорт газа российского государственного энергетического гиганта «Газпром» в Швейцарию и Европейский союз упадет на 55% в 2022 году. Бироль отметил, что в случае дальнейшего сокращения импорта газа «по политическим причинам» Европа может столкнуться с новым кризисом. …другие «проблемы» следующей зимой.
Бироль считает, что «большая семерка» и европейские страны не вернутся ни к каким соглашениям с Россией, добавив, что история с российским газом «закончена». — Все кончено, — сказал он.
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