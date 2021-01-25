Международные продажи российского ритейлера Wildberries в 2020 году увеличатся вдвое – бизнес и экономика

Москва, 25 января. / ТАСС /. Российская компания Wildberries, представленная девятью странами, помимо России, заявила, что увеличила свои международные продажи на 95% в 2020 году до 23,7 млрд рублей (315,21 млн долларов).

Компания сообщила: «В 2020 году экспортные продажи крупного международного ритейлера Wildberries online выросли на 95% в годовом исчислении до 23,7 млрд рублей, а рост в материальном выражении составил 138%».

Самыми популярными среди иностранных покупателей продуктами Wildberries были одежда, косметика, книги, обувь и продукты питания. Самый динамичный рост в 2020 году наблюдается в отношении товаров для здоровья (годовой рост продаж + 1246%), ювелирных изделий (+ 1201%), детского питания (+ 1187%), продуктов питания (+ 852%), спортивного питания и косметики (+ 793%). ).%). «В первую десятку зарубежных продуктов Wildberries, производимых в России, входят одноразовые медицинские маски, книги, платья, футболки, брюки, кремы, постельное белье, детские хлопья, настольные игры и чай», – сказал Wildberries.

По данным компании, наиболее востребованными российскими товарами в Польше являются нижнее белье и медицинские маски, в Словакии – книги и платья. Покупатели из Израиля активно покупают российские книги и косметические товары, из Германии, где компания начала работать в январе 2021 года, – косметические наборы и настольные игры.

«Сегодня уже 19 300 предпринимателей экспортируют свои товары через Wildberries, и их количество почти утроилось за год. Мы продолжаем активно расширять присутствие компании за пределами России: в ближайшее время Wildberries также планирует выйти на рынки Франция, Италия и Испания », – сказал Вячеслав Иващенко, менеджер по развитию Wildberries.

Компания присутствует в Польше, Словакии, Украине, Израиле, Германии, России, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. Продажи клюквы в 2020 году выросли почти вдвое – до 437,2 миллиарда рублей (5,81 миллиарда долларов).