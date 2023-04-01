Международный валютный фонд предлагает Украине кредит в размере 15,6 млрд долларов в связи с бушующей войной с Россией.

Кредитная программа для Украины на сумму 15,6 млрд долларов была одобрена Международным валютным фондом как часть пакета на 115 млрд долларов США для поддержки ее разрушенной войной экономики.

Поскольку треть населения перемещена в стране, на восстановление которой потребуются сотни миллиардов долларов, поддержка МВФ может дать Украине некоторую передышку.

«Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией», — написал президент Украины Владимир Зеленский. Твиттер Пятница, как МВФ поблагодарил. «Вместе мы поддерживаем украинскую экономику», — сказал он.

В заявлении Международного валютного фонда говорится, что кредитная программа будет продлена на четыре года в два этапа, причем первый этап будет направлен на то, чтобы помочь Украине преодолеть огромный бюджетный дефицит и снизить устойчивую инфляцию. заявление Пятница, что ослабило бы кризис государственных расходов.

Международный валютный фонд заявил в пятницу, что Украина немедленно получит 2,7 миллиарда долларов в рамках программы, которая потребует сосредоточения внимания на финансовой стабильности и амбициозных структурных реформ, особенно в энергетическом секторе.

«Главные цели программы властей — поддерживать экономическую и финансовую стабильность во времена исключительно высокой неопределенности», — говорится в сообщении Международного валютного фонда. заявление Добавив, что это будет способствовать реформам для послевоенного вступления Украины в Европейский Союз.

Европейский Союз одобрил заявку Украины в июне прошлого года, предоставив ей статус кандидата.

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В октябре Международный валютный фонд заявил, что Украине нужно до 5 миллиардов долларов в месяц, и с тех пор Россия продолжает свою разрушительную кампанию, несмотря на то, что Генеральная Ассамблея ООН приняла необязательную резолюцию, призывающую Россию выплатить репарации своему соседу в ноябре.

Кредит, одобренный в пятницу в рамках механизма расширенного финансирования Международного валютного фонда (EFF), является первой крупной программой обычного финансирования, одобренной Фондом для страны, втянутой в полномасштабную войну.

Ставки в этом соглашении были «исключительно высоки», сказала Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, похвалив украинские власти за сохранение финансовой стабильности, несмотря на тяжелую войну.

Поскольку крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны готовится вступить в новую фазу, ожидается, что расходы будут только расти.

Семь человек погибли в Сумской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях на востоке Украины, сообщили украинские военные в субботу в Facebook. почта Суббота о последних 24 часах. В нем добавили, что около 60 населенных пунктов вдоль фронта подверглись артиллерийским, танковым и авиационным ударам.

Теперь Украине придется выполнить жесткие задачи Международного валютного фонда, а также профинансировать свое потенциальное весеннее контрнаступление, которое, как заявил на прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников, может начаться в апреле.

Международный валютный фонд заявил, что кредитная программа была разработана для поддержки борьбы Украины за выплату своих платежей, вызванных «значительным внешним шоком войны». Это следует за предыдущим финансированием в размере 1,4 миллиарда долларов, предоставленным в марте прошлого года, и еще 1,3 миллиарда долларов в рамках программы Food Shock Window в октябре.

В то время как первая фаза кредита направлена ​​на макроэкономическую стабилизацию, вторая фаза, которая начинается после того, как утихнут активные боевые действия, сосредоточена на реформах для улучшения роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

МВФ заявил, что Украина также должна будет создать «независимые и эффективные антикоррупционные институты», чтобы помочь снизить коррупционные риски и повысить доверие доноров.

«Углубление интеграции с единым рынком ЕС и последовательное выполнение требований о вступлении в ЕС будут иметь решающее значение для достижения долгожданных институциональных и структурных реформ», — говорится в заявлении.