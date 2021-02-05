Меркель из Германии поддерживает проект газопровода в России

Канцлер Германии Ангела Меркель машет президенту Франции Эммануэлю Макрону в пятницу, 5 февраля 2021 года, в конце пресс-конференции после видеоконференции германо-французского Совета безопасности в Берлине, Германия. (Пул через Джона Макдугалла / AB)

БЕРЛИН (AP) – Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу поддержала проект германо-российского газопровода, несмотря на дело Навального и угрозу санкций США.

Меркель заявила, что на позицию ее правительства по «Северному потоку-2» пока не повлияла напряженность из-за лидера российской оппозиции Алексея Навального, который был арестован в Германии прошлым летом после возвращения в Россию после отравления.

Трубопровод Nortstream 2, по которому российский газ доставляется в Германию по дну Балтийского моря, сталкивается с двухпартийной оппозицией в Соединенных Штатах.

Вашингтон заявил, что этот план сделает Европу более зависимой от российского газа и повлияет на энергетическую безопасность Европы. В ответ Кремль обвинил правительство США в попытках продвигать собственные продажи сжиженного природного газа.

Nortstream 2 принадлежит российской государственной компании Cosprom и инвестируется рядом европейских компаний. Несмотря на угрозу отсрочки санкций США, проект близится к завершению.

Меркель подчеркнула, что ЕС может гарантировать, что Россия не станет «зависимой в одностороннем порядке», но указала на долгую историю поставок газа из России и бывшего Советского Союза.

Меркель заявила, что хочет обсудить этот вопрос с новой администрацией США, но выступает против «внеземных санкций».

Выступая после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Меркель недооценила различия между двумя европейскими тяжеловесами по этому вопросу.

«Понятно, что это спорный проект, обсуждаемый в Европе», – сказал он в пятницу. «Но с помощью структуры, которую я назвал, я думаю, мы можем достичь общих решений».

Макрон отметил, что он, по крайней мере, не будет выступать против проекта газопровода.

«Изначально у меня были вопросы, мы согласовали, решение принято, я полностью согласен», – сказал он.