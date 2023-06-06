«Мертвая зона»: как украинская война переместилась в Россию | Российско-украинские военные новости

Киев, Украина — Противник «превращает приграничные районы в мертвую зону», военный корреспондент, освещающий российско-украинскую войну написал Суббота в его Telegram-канале.

Но полковник в отставке Юрий Котёнок, который ведет репортажи из каждой зоны боевых действий на постсоветском пространстве и из своего Telegram-канала с 420 000 подписчиков, не говорит об Украине.

Эти районы относятся к западнороссийской Белгородской области, граничащей с Украиной.

За последние месяцы он сотни раз подвергался артиллерийским обстрелам и ударам беспилотников — 130 раз только в мае, говорят российские официальные лица.

В результате погибли 32 человека, 157 получили ранения, сообщил в конце апреля губернатор области Вячеслав Клатков.

Еще семь человек были убиты с четверга после того, как два украинских батальона, состоящие из беглых русских националистов и бывших военнопленных, начали крупнейшее вооруженное вторжение в западную часть России.

Российские добровольческие отряды и Силы независимости России уже пересекали границу в конце марта и мае, вступая в столкновения с пограничниками и регулярными войсками.

На этот раз они попытались захватить город Шебекино, город с населением 40 000 человек. Почти дюжина деревень и ферм в городе и его окрестностях столкнулись с обстрелами, отключением электричества, пожарами и бегством тысяч людей в панике, а губернатор призвал жителей «временно эвакуироваться».

Киев не прокомментировал рейд, но эксперты сказали Al Jazeera, что это был предупредительный выстрел и предварительный просмотр того, что должно было произойти.

«С политической точки зрения Киев смог разрушить монополию Москвы на эскалацию войны и сохранить инициативу», — сказал «Аль-Джазире» аналитик по вопросам обороны Павел Лузин, покинувший Россию под давлением властей.

«Кремль понимает только язык экспансии, а любую попытку умиротворения воспринимает как слабость, уязвимость. [that trigger] Дальнейшее увеличение», — сказал он.

Николай Митрохин из Бременского университета Германии сказал, что захват российской территории был «естественным» для успеха контрнаступления Киева.

«Хотя украинские официальные лица и пропагандисты отрицают это, они были бы одинаково счастливы, если бы это произошло внезапно», — сказал он «Аль-Джазире».

«Постоянное поле битвы»

Для бывшего де-факто министра обороны сепаратистского региона украинского Донбасса вторжение в Белгород стало разрушительным.

«Кремль ничего не может сделать, чтобы Белгород не превратился в постоянное поле боя, как Донбасс за последние девять лет», — Игорь Киркин. написал Воскресенье в Telegram.

«Люди в шоке и панике. «Основные» российские регионы разрушаются, а полномочия правительства стремительно сокращаются», — добавил он.

Проукраинские ополченцы не смогли захватить Шебекино, но окопались у села Новая Таволшанка.

В воскресенье они «пригласили» губернатора Белгорода в свой Telegram-канал для обсуждения «будущего Белгорода и всей России» и заявили, что в качестве «жеста доброй воли» передадут ему нескольких военнопленных.

Клатков не пришел. Он также отказался объявить чрезвычайное положение в Белгороде, чтобы не выплачивать компенсацию беглецам, как утверждали его чиновники. будет наложено 3000 рублей (37 долларов США) за выселение каждого ребенка.

Гибридная война

Ведущий военный аналитик Украины считает, что белгородские испытания демонстрируют успех Киева в использовании тактики «гибридной войны», которую Москва использовала при аннексии Крыма и поддержке сепаратистов на Донбассе.

«Если они думают, что они единственные, кто придерживается такого отношения в других странах, они глубоко ошибаются», — сказал «Аль-Джазире» генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель командующего вооруженными силами Украины.

Он сказал, что у Москвы не было иного выбора, кроме как пополнить свои резервы в Белгороде и соседних Курской и Брянской областях за счет передислокации солдат из других горячих точек.

Рейд мог привести к восстаниям в России.

По словам Романенко, российские добровольческие силы заявляют, что их конечной целью является свержение Путина, и Украина готова помочь.

«Мы должны помочь этническим русским, в том числе этническим русским, бороться за свободу от олигархии, от правления Путина и его союзников», — сказал он.

Народы почти единожды встречались в Белгороде и Харьковской области на востоке Украины.

Оба региона являются русскоязычными, и у большинства их жителей есть родственники и друзья по ту сторону границы, что уже давно считается символическим.

Деловые отношения были тесными и взаимовыгодными, и многие россияне летали в Европу из харьковского аэропорта. Но война положила этому конец.

Украинский чиновник сказал, что многие в Белгороде приветствовали конфликт и с готовностью приняли пропагандистскую ложь Кремля о том, что Украина «бомбила» свои города.

Даже после того, как погибли десятки, было много смеха по поводу «зачем ты себя бомбишь». «Большая радость была, когда по Харькову выпустили ракеты», — сказал Алексей Копытко, советник Министерства обороны Украины, уроженец Харькова. написал на Facebook.

Рядом с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал Президент России Владимир Путин в четверг «получал регулярные отчеты» о событиях в Белгороде.

Путин никак не прокомментировал ситуацию — и его комментарии по другому не менее важному событию были лаконичны.

Никто не пострадал после того, как 30 мая в пяти деревнях Московской области, примерно в 35 км к западу от стен Кремля, было сбито несколько дронов-камикадзе.

Некоторые дроны несли 1,8 кг (3,9 фунта) взрывчатки советских времен, которая пробивала железобетон и броню, но не детонировала.

Рейд выглядел провальным, но Путин был недоволен. Он просто отметил, что ПВО «отреагировала удовлетворительно, но есть над чем поработать».

Это потому, что война буквально постучала в его дверь.

Один из беспилотников был сбит в 4,5 км от любимой резиденции Путина Ново-Окарево.

Дворцовый комплекс окружен небольшими особняками его приближенных, видных гражданских и военных деятелей, глав подконтрольных Кремлю компаний и членов их семей.

По данным независимого издания «Проект», Путин даже перевез своих дочерей и бывшую жену в район, известный своим лесным воздухом и высокими ценами на недвижимость в России.

Киев отрицает ответственность за атаки беспилотников, но телеканал CNN сообщил в понедельник, что Украина «забросила» сторонников и агентов в Россию для организации атак беспилотников и других актов саботажа.

Украинские дроны

Реформированный военно-промышленный комплекс Украины, который около 10 лет назад сделал бывшее советское государство девятым по величине экспортером оружия в мире, производит не менее 10 типов беспилотников, которые летают на сотни километров, чтобы поразить цели в глубине России и аннексировать Крым.

Хотя не все их атаки по-прежнему хирургически точны, рои беспилотников могут сокрушить российские системы ПВО и держать их и их экипажи подальше от линии фронта.

Беглый активист оппозиции из России сказал, что общественность хорошо осведомлена о военной угрозе, и некоторые считают, что это спровоцирует переворот против Путина.

«Есть понимание, что будет больше [drone attacks] — и чья-то надежда [around Putin] Сергей Псийкин рассказал Al Jazeera об орудии убийства, которым был убит русский царь Павел I в 1801 году.