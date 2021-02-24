Местные серферы доминируют в возвращении к соревнованиям в округе Ориндж – Регистр округа Ориндж

В некотором смысле возвращение соревнований по серфингу казалось естественным возвращением, когда серферы говорили, что прыгать по волнам на знаменитом пирсе Хантингтон-Бич – одно удовольствие, чтобы получить высокие баллы.

Но было также что-то особенное в возвращении соревновательного серфинга в эти выходные в округе Ориндж впервые за год.

«Это кажется естественным». Сёрфер из Сан-Клементе Сойер Линдблад, выигравший титулы USA Surfing Prime в категориях до 18 и до 16 лет, сказал: «Было действительно круто иметь что-то естественное». После конкурса Я чувствовал себя действительно благодарным за то, что смог участвовать в соревнованиях и вернуться к занятиям, которые мне нравятся ”.

Серфинг, поскольку он проводится на открытом воздухе и сохраняется дистанция между участниками, является одним из первых видов спорта среди молодежи, который вернулся к работе после годичного перерыва.

Событие привлекло более 100 лучших молодых серферов Западного побережья, чтобы побороться за титулы на Западном побережье. Он также служил квалификацией на чемпионате Toyota USA Surfing Championship, который состоится в Нижнем Трестлсе в конце этого года. Мероприятие является высшим уровнем юношеских любительских соревнований в стране.

Линдблад – лишь один из многих серферов округа Ориндж, которые поднялись на подиум в последний день, воскресенье.

Джет Шиллинг из Сан-Клементе занял первое место в категории до 18 лет, а его товарищ по серфингу из Сан-Клементе Рекс Хеннингс занял первое место в категории до 14 лет.

Как и другие молодые спортсмены, желающие сохранить свое конкурентное преимущество, многие серфингисты никогда не прекращали тренироваться, поскольку пандемия постоянно распространялась.

«Я чувствовал, что вся моя тяжелая работа окупается», – сказал Линдблад.

Андреа Суэйн, операционный директор по серфингу в США, сказала, что очевидно, что дети сохранили свои навыки на высоком уровне.

«Проявив талант, который мы видели, дети продолжали расти, даже несмотря на то, что мы не соревновались», – сказала она. «Было действительно здорово увидеть».

Суэйн сказал, что Линдблад был выдающимся игроком, доминирующим среди игроков до 18 и до 16 лет. «Это был настоящий серфинг для нее, правда, правда. Она была действительно потрясающей оба дня».

Тренер по серфингу из США Бретт Симпсон провел предсоревновательную тренировку с юношеской национальной сборной США, которая в 2019 году завоевала золотую медаль на чемпионате мира Международной федерации серфинга среди юниоров.

Суэйн сказал, что их рост очевиден не только в их навыках серфинга.

«Я сама не видела много детей в течение года – я не узнала некоторых из них», – сказала она. «Но видя, как они возвращаются, в основном на новом оборудовании, вы можете увидеть их язык тела и стиль. Это были те же дети, но они стали намного лучше, чем спортсмены».

Во время соревнований действовали протоколы безопасности от коронавируса, включая расстояние между судьями и требование, чтобы родители и участники не собирались.

«Нам пришлось внести некоторые коррективы, и все это понравилось», – сказал Суэйн.

В течение двух дней соревнований продолжалась волнение, но в субботу ветер с берега был не совсем идеальным.

«Ветры дуют со всех возможных направлений – с суши, с моря, с юга и севера», – сказал Суэйн. «Это была победа на море в течение долгого времени. Обычно это расстраивало некоторых детей, но все были счастливы быть там. Песок летел, это было похоже на песчаную бурю».

В воскресенье условия были налажены, и солнце вышло.

Суэйн сказал, что отсутствие в прошлом году соревнований по серфингу было напоминанием о том, что нельзя принимать серфинг – или друг друга – как должное.

«Это немного тратится на детей, потому что они живут настоящим моментом», – сказала она. «Возвращение с друзьями, хорошие волны, хорошие времена и занятия любимым делом – я думаю, это немного заглушило».

Соревнования по серфингу продолжатся, когда Национальная ассоциация школьного серфинга проведет чемпионат Западного побережья 2020 года, чего не произошло прошлым летом, на пирсе Оушенсайд в следующие выходные.

USA Surfing также проведет соревнования в Oceanside в конце марта, а в апреле вернется на пляж San Onofre State Beach и T-Street в San Clemente.

последствия:

Девочки до 18 лет:

Первый: Сойер Линдблад, Сан-Клементе

Два: Алиса Спенсер, Карловы Вары

Третий: Кейтлин Симмерс, Оушенсайд

Четвертый: Лили Калпер, Лагуна Бич

Мальчики до 18 лет:

Первый: Джет Шиллинг, Сан-Клементе

Два: Лукас Астон, Оушенсайд

Третий: Киан Ян, Encinitas

Четвертый: Райкки Нисида, Сан-Клементе

Девочки до 16 лет:

Первый: Сойер Линдблад, Сан-Клементе

Два: Кейтлин Симмерс, Оушенсайд

Третий: Белла Кенуорти, Дана Пойнт

Четвертый: Сайед Отт, Encinitas

Мальчики до 16 лет:

Первый: Коул Макфрей, Encinitas

Два: Лукас Астон, Оушенсайд

Третий: Бен Прантель, Сан-Клементе

Четвертый: Грейсон Грант, Энсинитас

Мальчики до 14 лет: