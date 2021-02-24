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Местные серферы доминируют в возвращении к соревнованиям в округе Ориндж – Регистр округа Ориндж

24 февраля, 2021
Emet

В некотором смысле возвращение соревнований по серфингу казалось естественным возвращением, когда серферы говорили, что прыгать по волнам на знаменитом пирсе Хантингтон-Бич – одно удовольствие, чтобы получить высокие баллы.

Но было также что-то особенное в возвращении соревновательного серфинга в эти выходные в округе Ориндж впервые за год.

Серфер проходит мимо плаката на соревнованиях по серфингу в США, которые состоятся в субботу, 20 февраля 2021 года, на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

«Это кажется естественным». Сёрфер из Сан-Клементе Сойер Линдблад, выигравший титулы USA Surfing Prime в категориях до 18 и до 16 лет, сказал: «Было действительно круто иметь что-то естественное». После конкурса Я чувствовал себя действительно благодарным за то, что смог участвовать в соревнованиях и вернуться к занятиям, которые мне нравятся ”.

Серфинг, поскольку он проводится на открытом воздухе и сохраняется дистанция между участниками, является одним из первых видов спорта среди молодежи, который вернулся к работе после годичного перерыва.

Событие привлекло более 100 лучших молодых серферов Западного побережья, чтобы побороться за титулы на Западном побережье. Он также служил квалификацией на чемпионате Toyota USA Surfing Championship, который состоится в Нижнем Трестлсе в конце этого года. Мероприятие является высшим уровнем юношеских любительских соревнований в стране.

Линдблад – лишь один из многих серферов округа Ориндж, которые поднялись на подиум в последний день, воскресенье.

Джет Шиллинг из Сан-Клементе занял первое место в категории до 18 лет, а его товарищ по серфингу из Сан-Клементе Рекс Хеннингс занял первое место в категории до 14 лет.

Коньки Jet Shilling во время третьего раунда четвертьфинала соревнований по серфингу в США, которые прошли в субботу 20 февраля 2021 года на южной стороне пирса Хантингтон-Бич в Хантингтон-Бич. Это первое соревнование, разрешенное в округе Ориндж на фоне пандемии, в которой соревнуются более 100 лучших молодых фигуристов в возрасте до 18 лет. (Фото Марка Райтмейера, Orange County Register / SCNG)

Как и другие молодые спортсмены, желающие сохранить свое конкурентное преимущество, многие серфингисты никогда не прекращали тренироваться, поскольку пандемия постоянно распространялась.

«Я чувствовал, что вся моя тяжелая работа окупается», – сказал Линдблад.

Андреа Суэйн, операционный директор по серфингу в США, сказала, что очевидно, что дети сохранили свои навыки на высоком уровне.

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«Проявив талант, который мы видели, дети продолжали расти, даже несмотря на то, что мы не соревновались», – сказала она. «Было действительно здорово увидеть».

Суэйн сказал, что Линдблад был выдающимся игроком, доминирующим среди игроков до 18 и до 16 лет. «Это был настоящий серфинг для нее, правда, правда. Она была действительно потрясающей оба дня».

Тренер по серфингу из США Бретт Симпсон провел предсоревновательную тренировку с юношеской национальной сборной США, которая в 2019 году завоевала золотую медаль на чемпионате мира Международной федерации серфинга среди юниоров.

Суэйн сказал, что их рост очевиден не только в их навыках серфинга.

«Я сама не видела много детей в течение года – я не узнала некоторых из них», – сказала она. «Но видя, как они возвращаются, в основном на новом оборудовании, вы можете увидеть их язык тела и стиль. Это были те же дети, но они стали намного лучше, чем спортсмены».

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