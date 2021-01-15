Министерство торговли США заявляет, что Россия – «враг» Китая в области коммуникационных технологий – бизнеса и экономики.

Вашингтон, 15 января. Министерство торговли США издало приказ об обеспечении безопасности в сфере информационных и коммуникационных технологий, согласно которому Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Северная Корея и Куба объявлены противниками в этой сфере, говорится в заявлении Госдепартамента США. Департамент в четверг.

В соответствии с указом № 13873 «Обеспечение безопасности цепочки поставок услуг в области информационных и коммуникационных технологий (ICTS)» министр торговли США Уилбур Росс сегодня издал временное окончательное правило, касающееся вопросов национальной безопасности, экономической безопасности, а также общественного здоровья и безопасности, связанных с транзакциями ICTS. Это правило обеспечит гибкость цепочки поставок Для целей этого правила шесть иностранных правительств или иностранных негосударственных лиц определены в качестве иностранных противников: Китайская Народная Республика (Китай), Российская Федерация (Россия), Исламская Республика Иран (Иран) и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея). ), Республика Куба (Куба) и венесуэльский политик Николас Мадуро (режим Мадуро) ».

«С первого дня президент Трамп взял на себя обязательство защищать национальную безопасность всех американцев, и реализация этого правила является поворотным моментом в усилиях этой администрации поставить Америку на первое место и привлечь к ответственности злоумышленников. Защита граждан и компаний США от уязвимостей, которые могут подорвать конфиденциальность, целостность и доступность их личной информации или данных. Чувствительны к злобным иностранным оппонентам и тем, кто желает навредить Соединенным Штатам ».