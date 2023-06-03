Министр Нидерландов опровергает точку зрения Пекина на Украину на высшем форуме по безопасности — ПОЛИТИКО

СИНГАПУР (Рейтер) — В субботу Китай подверг испытанию свое европейское терпение, поскольку опытный китайский дипломат обвинил в войне России против Украины провал архитектуры европейской безопасности.

Министр обороны Нидерландов Кайса Олунгрен должна была оспорить эту китайскую интерпретацию.

Оллонгрен сказала POLITICO в интервью через несколько секунд после того, как сделала импровизированное опровержение бывшего посла Цуй Тяньцай на мемориальной доске в Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. «Это очень, очень неправильно».

Цуй, бывший посланник США и неофициальный советник китайской делегации на этом крупном азиатском форуме по безопасности, заявил на мероприятии в субботу, что Европа не добилась больших успехов в обеспечении безопасности континента, и предложил другим странам, участвующим в форуме, сделать это. Вместо этого извлеките урок из Китая и Азии.

Раньше мы обращались к Европе за ее опытом региональной интеграции. Но пока, возможно, люди в Европе могли бы вместо этого смотреть на нас с уважением. Он сказал: «Мы не навязываем вам свои методы, но, может быть, вы сможете извлечь что-то полезное из нашего опыта, из нашего успеха».

И наш регион тоже должен научиться чему-то очень важному — на вашем неуспехе. Я не хочу использовать слово «неудача». [so] «Нет успеха», — сказал Цуй, сидевший на панели рядом с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Мы продолжим наши азиатские способы управления ситуацией в области безопасности и решения всех вопросов», — сказал Цуй. Нам не нужно азиатское НАТО. Мы не хотим расширения роли НАТО в нашем регионе».

В то время как украинский министр уклонялся от критики Пекина, говоря лишь о том, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры, Оллонгрен ответил на утверждение Цуя.

Посол высказал предположение, что Европа не очень хорошо справилась со своей безопасностью из-за войны на Украине. Я, конечно, понимаю, что в Украине идет война, но я не думаю, что это результат неумелого управления нашей ситуацией с безопасностью в Европе. «Это результат неуважения к тому, как мы хотим управлять безопасностью в Европе», — сказал голландский министр.

Я также считаю, что в Европе нет недостатка уважения к Китаю или уважения к китайской культуре; «Мы это очень уважаем», — сказала она.

Оллонгрен, чья страна заняла очень критическую позицию по отношению к Китаю в отношении отношений с Россией и технического прогресса в военных областях, после слушаний добавил, что то, что дал Цуй, было «неправильным восприятием ситуации».

«Вы не можете винить Европу или европейские страны в незаконном вторжении России в Украину», — сказала она.

Олонгрен добавила, что, поскольку Цуй больше не является послом, она будет ждать, пока министр обороны Китая Ли Чанфу разъяснит официальную позицию в своем программном выступлении в воскресенье.