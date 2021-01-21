Министр спорта России Матицын надеется «перевернуть страницу» после запрета Олимпийских игр – RT Sport News

Министр спорта России Олег Матыцын дал оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о наложении двухлетнего запрета на Россию, подчеркнув, что наказание могло быть более жестким.

Комментируя прошедший год, российский спортивный чиновник пришел к выводу, что, несмотря на два года строгих мер, спорт в стране должен продолжать развиваться и извлекать уроки из своего прошлого.

Матицын высоко оценил решение Спортивного арбитражного суда не применять общий запрет на всю команду, подчеркнув, что российским спортсменам будет разрешено участвовать в международных соревнованиях.

“Санкции негативно повлияли на наших спортсменов и коснутся их. Они ограничивают права России на проведение международных спортивных мероприятий.Матисен Для RT Sport.





Также на rt.com

«Мы можем петь, пока стоим на сцене»: тренер по синхронному плаванию из России о запрете олимпийского гимна







“Но КАС жизненно важно учесть наши аргументы. [declined] Возложить коллективную ответственность.

«Российским спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях на равных. Эти ограничения распространяются только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. Всемирное антидопинговое агентство предложило включить в список все крупные международные соревнования».. “

“Конечно, запрет на использование национальной символики крайне оскорбительный и болезненный, но, тем не менее, позволяет российским спортсменам размещать «русский» комментарий на своей форме.,” добавил он.





Также на rt.com

Нарушение всех границ: Россия возобновляет запрет Владимира Путина на проведение Олимпийских игр







Глава Минспорта России заявил, что штрафные санкции Спортивного арбитражного суда оказались намного легче, чем первоначально требовало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), добавив, что России нужны »Переверните эту страницуд “двигаться вперед и извлекать уроки из прошлого.

“Надеюсь, эта страница скоро появится Я повернулся, – сказал он. «Российский спорт самодостаточен. Мы готовы организовать множество международных мероприятий, которые наша страна предоставила для проведения». Министр сказал.

“Нам просто нужно извлечь уроки из прошлого и двигаться вперед. Нам нужно оставаться открытыми и продолжать работать на профессиональном уровне.

РУСАДА – одно из лучших агентств по допинг-тестированию в мире. Конечно, вначале у нас не было никаких санкций.

«Но если мы сравним решение Спортивного арбитражного суда с предложениями Всемирного антидопингового агентства, то увидим, что суд занял более умеренную позицию.. “





Также на rt.com

«Они забрали наши знания, а не нашу гордость»: российские спортивные чиновники отреагировали на запрет КАС





