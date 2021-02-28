Миннесота последней представила счет, который позволяет разработчикам обходить счета в магазине приложений.

После провала законодательства в Северной Дакоте и аналогичного законопроекта в Аризоне Миннесота присоединилась к числу штатов, пытающихся заставить Apple разрешить приложениям обходить биллинг в магазинах приложений.

Это было бы предложение Он сказал Попросите Apple и Google разрешить разработчикам из Миннесоты обходить ограничения и комиссии App Store на своих устройствах. Даже если разработчики будут продавать свои приложения напрямую или через другие каналы, технологические гиганты будут вынуждены позволить им продавать их на своих цифровых витринах.

«Многие люди обеспокоены растущим влиянием и мощью крупных технологических компаний, и я думаю, что есть большой интерес в том, чтобы попытаться сделать так, чтобы у нас была справедливая и открытая цифровая экономика», – сказал представитель DFL Зак Стивенсон. Кон Рапидс, спонсор законопроекта в Палате представителей.

Предлагаемый закон, кажется, является частью более широких, скоординированных усилий, предпринимаемых в штатах Соединенных Штатов. Аналогичный законопроект не прошел в Северной Дакоте в начале февраля, и Палата представителей Аризоны должна проголосовать по дальнейшему законодательству, касающемуся сборов в магазинах приложений.

В законопроектах Аризоны и Миннесоты прекращается заказ сторонних магазинов приложений, вместо этого они фокусируются на запросе определенных платежных систем в приложениях как единственного способа приема платежей. Оба предложения также направлены на предотвращение ответных мер технологических компаний против разработчиков, которые игнорируют их платежные системы.

Кампания Epic Games, чтобы заставить Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPhone

Epic Games начала свою кампанию против сборов в App Store в 2020 году – это целенаправленное усилие, которое компания начала с внедрения в Fortnite метода оплаты на стороне сервера, который обходит App Store. Apple быстро удалила Fortnite, что спровоцировало продолжающуюся судебную тяжбу, которая сейчас бушует во всех законодательных собраниях штатов. READ WhatsApp сообщает, что происходит с пользователями, которые не согласны с предстоящими изменениями в его политике конфиденциальности

Сообщается, что Apple и Google отреагировали на предложение Миннесоты и решительно отреагировали на отмену законопроекта. Компании получили помощь от финансируемой Кохом группы American For Prosperity, которая выступила против законопроекта Северной Дакоты.