Минобороны России заявило, что Россия сбила 28 беспилотников над полуостровом Крым

Министерство обороны России и местный чиновник заявили во вторник, что российские войска за ночь сбили 28 украинских беспилотников над Крымом. По данным ВВС Украины и официальных лиц, в южных и восточных регионах Украины в одночасье были активированы средства противовоздушной обороны, когда Россия нанесла удары с использованием беспилотников и, возможно, баллистических ракет. Следите за нашим живым блогом, чтобы быть в курсе последних событий, касающихся войны в Украине. Все время указано по парижскому времени (GMT+2).

7:48: Россия предотвратила удар украинского беспилотника в Крыму, заявляют официальные лица.

Россия Отбита атака украинского беспилотника на Крым Об этом сообщило Минобороны рано утром во вторник, на следующий день после того, как в результате обстрела Крымский мост был поврежден и нарушено движение транспортных средств.

Было отправлено семнадцать дронов Украина В сообщении Минобороны России говорится, что силы были «уничтожены» ночью, а еще 11 были «подавлены» электронными средствами.

Там сказано, что травм и повреждений нет.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что за ночь было сбито или уничтожено 28 беспилотников.

«Жертв нет», — сказал он.

В последние недели в Крыму участились атаки беспилотников, поскольку Украина начала контрнаступление против российских войск.

7:01: Удар украинского беспилотника в Крыму сорван, Россия заявляет

В министерстве заявили, что атаки беспилотников не привели к травмам или повреждениям. Рейд последовал за атакой украинских беспилотников на Крымский мост в понедельник, в результате чего он был поврежден и движение транспортных средств было нарушено.

5:15 утра: Крымский мост частично открыт для движения, российский чиновник

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