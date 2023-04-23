Минфин Италии заявил, что активы российского беглеца заморожены через Reuters

Рейтер | 22 апреля 2023 г., 10:45 по восточному времени

МИЛАН (Рейтер) — Казначейство Италии заявило, что заморозило активы в стране российского бизнесмена Артема Оса, который уклонился от попыток итальянских властей экстрадировать его в США и бежал в Россию в прошлом месяце.

Усс находился под домашним арестом в своем доме в Базильо на окраине Милана, но сбежал через день после того, как миланский суд согласился передать его в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в доставке нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковском мошенничестве.

Его электронная карта отслеживания подала сигнал тревоги, когда он вышел из дома, но к тому времени, когда полиция добралась до виллы, ее уже не было.

В заявлении, сделанном поздно вечером в пятницу, министерство финансов заявило, что утвердило указ о замораживании активов, принадлежащих Уссу в Италии, включая миноритарный пакет акций частной компании, его виллу в Базильо и банковский счет, содержащий более 160 000 евро.

Ранее в этом месяце Аус заявил российскому информационному агентству (РИА), что обвинения США против него политически мотивированы.

Его побег смутил правительство, и премьер-министр Джорджия Мелони раскритиковал первоначальное решение предоставить Осу домашний арест.

Два информированных источника сообщили на этой неделе, что министр юстиции Италии начал дисциплинарное производство в отношении трех судей, которым был предоставлен домашний арест.