Мирные переговоры в Эфиопии отложены по логистическим причинам

НАЙРОБИ (Рейтер) — Мирные переговоры под руководством Африканского союза, предложенные в эти выходные, чтобы попытаться положить конец двухлетнему конфликту в северном регионе Эфиопии Тыграй, были отложены по логистическим причинам, сообщили в пятницу силы тиграя и два дипломатических источника. .

Правительство Эфиопии и тиграянские силы заявили в среду, что они приняли приглашение Африканского союза провести переговоры в Южной Африке, которые станут первыми официальными переговорами между двумя сторонами с начала войны в ноябре 2020 года.

Конфликт во второй по численности населения стране Африки противопоставляет федеральное правительство региональным властям во главе с партией, которая доминирует в национальной политике. В результате насилия тысячи мирных жителей были убиты, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

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По меньшей мере пять человек были убиты и 37 ранены в пятницу в результате авиаудара примерно в 30 км от столицы Тыграя, сообщил директор больницы Кипром Гебрселассие, принявший пострадавших.

Официальный представитель правительства Эфиопии Легис Тулу, военный представитель полковник Гитнет Адан и пресс-секретарь премьер-министра Бейлин Сейюм не сразу ответили на запросы о комментариях по поводу инцидента.

Дипломатические источники, пожелавшие остаться неназванными, сообщили, что перенос переговоров на эти выходные связан с организацией логистики и что новая дата еще не назначена.

Гетачью Реда, представитель сил Тыграй, заявил, что Африканский союз не консультировался с лидерами племени Тыграй перед отправкой приглашений.

«Не ждите, что люди придут в определенный день, как будто это какая-то встреча», — сказал он в текстовом сообщении.

Пресс-секретарь правительства Эфиопии Легизи Толо и пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо не сразу ответили на запросы о комментариях по этому поводу.

Несмотря на согласие на проведение переговоров, различные стороны выразили озабоченность.

Некоторые активисты из Амхары, региона, граничащего с Тыграем, который сражался на стороне федерального правительства в войне, выступают против переговоров.

«Нынешний процесс мирных переговоров под руководством Африканского союза исключает амхара — самую большую группу, затронутую войной», — говорится в заявлении американской ассоциации амхара, группы давления.

Даже в своем письме о принятии приглашения Африканского союза лидер тыграйских сил предположил, что у него есть оговорки, и попросил разъяснить, кто был приглашен в качестве участников, наблюдателей и гарантов.

«Есть ряд вопросов, которые необходимо решить, прежде чем (переговоры) могут состояться, и тогда посредники столкнутся с серьезной проблемой… заставить обе стороны заключить новое перемирие», — сказал старший аналитик Уильям Дэвисон. в Эфиопии. В Исследовательском центре Международной Крайсис Груп.

Между тем, два дипломата заявили, что правительство соседней Эритреи, которое также сражалось вместе с федеральным правительством Эфиопии в войне, не было приглашено на переговоры.

Министр информации Эритреи Йемане Гебремескель не сразу ответила на запрос о комментариях.

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Репортаж из редакции Найроби. Монтаж: Фрэнсис Керри, Уильям Маклин и Тоби Чопра

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