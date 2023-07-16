Москва контролирует доли в российской дочерней компании Danone и пивоваренной компании Carlsberg

[1/2] Логотип пива Carlsberg у входа в паб в Брюсселе, Бельгия, 10 марта 2016 года. REUTERS/Ив Херман/Фото из архива

МОСКВА, 16 июл (Рейтер). Правительство России взяло под свой контроль долю в Carlsberg (CARLP.CO), российской дочерней компании французского производителя йогуртов Danone (Danone.PA), согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным. Путин в воскресенье.

В указе говорится, что принадлежащие иностранцам акции пивоваренных заводов «Данон Россия» и «Балтика» передаются во «временное управление» госкомпании «Росимущество».

Это произошло после того, как в апреле российские дочерние компании немецкой Uniber ( UN01.DE ) и финской Fortum ( FORTUM.HE ) были взяты под контроль государства.

Кремль тогда предупредил, что после того, как в прошлом году Москва направила на Украину тысячи своих военнослужащих в качестве временной базы для нанесения ответных ударов по российским компаниям за границей, западные активы могут быть захвачены.

Carlsberg заявила в своем заявлении поздно вечером в воскресенье, что «не получала официальной информации от российских властей относительно последствий указа президента или пивоварни Baltica Breweries».

Он добавил, что перспективы полной продажи своего бизнеса в России в настоящее время весьма туманны. В июне Carlsberg подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса при условии получения разрешения регулирующих органов.

В заявлении Danone говорится, что решение Кремля не повлияет на ее финансовый прогноз на 2023 год.

Французская компания заявила в октябре прошлого года, что ищет покупателя для своего бизнеса по производству молочных продуктов в России, что может привести к списанию до 1 миллиарда евро (1,12 миллиарда долларов).

(1 доллар = 1,1227 евро)

Репортаж Калеба Дэвиса и Дарьи Горсунской; Дополнительные репортажи Луи Бруша Расмуссена в Копенгагене и Лаваньи Сушил Ахире в Бангалоре; Под редакцией Эндрю Осборна и Эмилии Ситхол-Мадарис

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