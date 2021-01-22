Москва приветствует план США продлить действие Договора о ядерном оружии | Голос Америки

Россия приветствовала заявление администрации Байдена о том, что она стремится продлить новый Договор о контроле над вооружениями на пять лет, срок действия которого истекает 5 февраля, хотя Кремль говорит, что подождет, чтобы узнать подробности.

Выступая перед журналистами в Москве, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия «может только приветствовать политическую волю продлить документ», добавив: «Но все это будет зависеть от деталей предложения».

На брифинге для прессы в пятницу представитель Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриш сказал, что лидер ООН похвалил Соединенные Штаты и Россию за обсуждение продления.

«Продление на пять лет не только сохранит поддающиеся проверке пределы двух крупнейших ядерных арсеналов в мире, но и освободит время для переговоров по новым соглашениям о контроле над ядерными вооружениями, чтобы иметь дело с нашей все более сложной международной обстановкой», – сказал Стефан Дужаррик репортерам.

Дургарик сказал, что Гутерриш призывает обе стороны действовать быстро и не пропустить 5 февраля.



Досье – сенатор-демократ Боб Менендес выступает перед представителями СМИ на Капитолийском холме в Вашингтоне, 5 марта 2019 г.

Сенатор США Боб Менендес, новый председатель сенатского комитета по международным отношениям, также выступил с заявлением, в котором одобрил этот шаг администрации.

Менендес сказал, что новый Договор СНВ “имеет важное значение для национальной безопасности Соединенных Штатов. Он ограничивает стратегические ядерные силы России, обеспечивает надежные и подробные процедуры проверки, чтобы гарантировать соблюдение Россией своих обязательств, и гарантирует, что Соединенные Штаты обладают необходимой гибкостью. для поддержания безопасных, современных и эффективных средств ядерного сдерживания ».

Во время прошлогодней кампании президент Джо Байден заявил, что намерен соблюдать договор.



Пресс-секретарь Белого дома Джейн Саки выступает на пресс-конференции в Белом доме 22 января 2021 года.

Несмотря на предложение по договору СНВ, пресс-секретарь Белого дома Джейн Саки заявила в четверг, что Байден намерен привлечь Россию к ответственности за ее многочисленные «безрассудные и враждебные действия», включая ее предполагаемые попытки вмешаться в выборы 2020 года, взломать правительственные учреждения США ». компьютеры и отравить лидера оппозиции Алексея Навального.

Договор о СНВ был подписан в 2010 году тогдашним президентом США Бараком Обамой, а затем президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно соглашению, каждая страна ограничена не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку, заявив, что она ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение.