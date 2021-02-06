После Говшилда и Ковачина в Мумбаи начались клинические испытания третьей вакцины – в госпитале Св. Георгия, которым управляет правительство вакцины Sputnik V. Уже 144 добровольца сделали первую прививку вакцины в январе для третьего этапа тестирования.

В ноябре 2020 года больница участвовала во втором этапе испытаний вакцины. На тот момент для участия в испытании зарегистрировались 18 добровольцев. Из них шестеро – врачи. После этого, в январе, была запущена третья очередь больницы.

«Мы начали третий этап расследования 20 января, который закончился 30 января», – сказал доктор Акаш Кобрагейт, суперинтендант больницы.

Тест был помещен под ковер, чтобы сохранить его конфиденциальность. Но, несмотря на это, больницу очень хорошо приняли волонтеры, особенно врачи из частных больниц.

«Изначально перед нами стояла задача вакцинировать только 100 добровольцев. Но потом нам стали звонить люди и врачи из частных больниц. Затем это число выросло до 144 добровольцев. Из них 25 – добровольцы из частных больниц », – сказал доктор Кобрагейт.

Новый анализ данных 20 000 участников теста третьей фазы, опубликованный в медицинском журнале The Lancet, предполагает, что вакцина обеспечивает более 90% эффективности против вируса SARS-Cove-2, вызывающего Covit-19.

Уколы Spotnik V помогают вырабатывать антитела, специально разработанные для вируса короны, что помогает иммунной системе бороться с вирусом короны, когда с ним действительно сталкиваются.

«Sputnik V – одна из трех вакцин в мире с эффективностью более 90%», – говорится на официальном сайте производителя.

Ни один из 144 добровольцев не сообщил о серьезных побочных эффектах вакцины. «За исключением недавно развившейся оспы, которая часто встречается в процессе иммунизации», – сказал доктор Кобрагейт.

Как и Ковачин и Ковшилд, у этой вакцины есть две вакцины. Второй дается через 28 дней после первого укола. «Со следующей недели мы начнем делать волонтерам второй укол, но в течение следующих семи месяцев за ними будут следить, чтобы проверить, не страдает ли кто-нибудь от болезни Govt-19», – добавил он.

Однако, в отличие от биотехнологической вакцины Fiserant, Spotnik V можно хранить в холодильнике, а не в морозильной камере, что облегчает транспортировку и распространение.