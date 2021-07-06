«Мы не революционеры»: последняя Либеральная партия России не питала иллюзий

Пасмурным июльским воскресным утром последняя Либеральная партия России собирается на свой ежегодный съезд на 40-м этаже небоскреба в Москве. Рядом со сценой играет струнный квартет, но представители партии «Яблоко» – некоторые старые и обеспеченные, некоторые более молодые и нервные – думают об одном: о новых выборах в российский национальный парламент, Думу, в сентябре. «Эти выборы определят будущий курс России на десятилетия», – сказал Крилл Конзоров, 26-летний вице-президент московского отделения «Яблока» и кандидат от оппозиционного округа в российской столице. Для сторонников «Яблока» постоянного присутствия на политической арене России выборы – это возможность для давно маргинализированных либералов страны вернуться в Думу, недовольные непопулярной правящей партией. Но хотя чистая экспансия Кремля контролирует политическую оппозицию по всем направлениям, некоторые по-прежнему питают иллюзии относительно своих шансов на победу на выборах. «Это может быть последний шанс, который у нас есть», – сказал Гончаров. «В любой момент они могут решить закрыть нас».

Новости Новый закон «О нежелательных» расширяет зону риска для активистов читать далее

Яплоко, что в переводе с русского означает яблоко, долгое время находился далеко от центра политической жизни страны. Основанная в 1993 году и являвшаяся влиятельным политиком в годы правления Ельцина, партия была почти уничтожена на выборах в Думу 2003 года, потому что ее средний класс, городской электорат, вознаградил партию президента России Владимира Путина «Единая Россия» за растущую экономическую и политическую стабильность. В наши дни «Яблоко» редко регистрируется в национальных бюллетенях. На президентских выборах 2018 года кандидатура основателя партии Григория Явлинского набрала всего один процент голосов по всей стране. Несмотря на два десятилетия «сухой орфографии», «Яблоко» сохранило одно ключевое преимущество: свой правовой статус. Очень сложно зарегистрировать новую политическую партию в России без уведомления Кремля, а оппозиционные партии не имеют юридического признания. Точно так же меню слишком высоко, чтобы работать без партийной поддержки. Ищем независимых кандидатов Нужно собрать тысячи подписей И часто дисквалифицируются по технологиям. “Яблоко”, единственная официально зарегистрированная в России партия, которая взяла на себя все это в пользу либеральной демократии, имеет преувеличенное значение как одно из последних направлений в политике для маргинализованных критиков Кремля. Иногда это выражается в голосах оппозиции за партию, что превратило оппозиционные настроения Кремля в сильные результаты на местных выборах в Москве в 2017 и 2019 годах. Это стало первым пунктом обращения к партии для активистов оппозиции, которые не являются членами партии, но были тщательно исключены из тщательно продуманной избирательной политики России. Алена Попова, ведущая феминистка и активистка кампании против домашнего насилия, которая будет баллотироваться в сентябре в качестве кандидата от «Яплока» в северном округе Московской Думы, сказала: «Я решила баллотироваться за« Яплоко », потому что мне не разрешили баллотироваться как независимая. «Власти не дадут мне собрать подписи».

Новости Россия называет политические и активистские движения Навального экстремистскими читать далее

Однако оппозиционер Алексей Навальный для “Яблока” строго неограничен. Заключенный кремлевский критик Долгие и сложные отношения В партии он начал свою политическую карьеру в конце 1990-х годов. Навальный, который был исключен из “Яблока” в 2007 году за участие в экстремистской, антииммигрантской демонстрации и восстание против основателя партии и неформального лидера Григория Явлинского, выиграл длительную вражду со своими бывшими коллегами. Ранее в этом году, на фоне широкомасштабных протестов против тюрьмы Навального, Явлинский писал. Открытое письмо Он призван осудить заключенного в тюрьму лидера оппозиции как «популиста» и предостеречь сторонников от противодействия ему. В ответ наиболее радикальная оппозиция, сосредоточенная на Навальном, традиционно рассматривала “Яблоко” как компромиссную, лояльную Кремлю партию, похожую на номинально независимых, но связанных с Путиным коммунистов и либеральных демократов. Напряженность между двумя лагерями обострилась в преддверии осенних парламентских выборов: организации Навального теперь запрещены как «экстремисты», а любой, кто сотрудничает с ними, подлежит суровым юридическим санкциям. После отказа “Яблока” выдвинуть кандидатами на сентябрьские выборы ряд бывших организаторов ныне закрытого регионального штаба Навального, союзники Навального Отправлено в Twitter Осудить партию как лидерство Кремля. «Лидеры – партия трусов и предателей», – депортировал помощник Навального Руслан Шевардино. Написал Яблока. “Позор им”. Но для сторонников “Яблока” близость Навального – это мост вдали от партии, которая всегда должна перечислять опасную тенденцию между требованиями властей о противоположных ценностях и идеологической компетентностью. Дмитрий Гутков, бывший замглавы Госдумы, покинул Россию в прошлом месяце. Гудков, баллотировавшийся в российский парламент по списку “Яблока”, сказал, что ему сказали, что его посадят в тюрьму, если он останется в России. «Мы уже знаем, что перешли некоторые красные линии Кремля», – сказал Консаров, заместитель лидера московской партии. «Есть пределы возможному».

Кандидат от “Яблока” и активистка-феминистка Алена Попова.

Феликс Лайт / MD

