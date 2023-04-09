Я бы хотел, чтобы Скотт Паоло не называл себя «мирным» в своей статье от 5 апреля. Он принадлежит к ястребам-демократам, которые выступали против прогрессистов партии со времен Второй мировой войны и провели следующие 50 лет, разжигая холодную войну. Если они были пацифистами, то и Чингисхан тоже.

Никто не аплодирует путинскому нарушению мира в Европе, но во имя здравого смысла можно возразить против того, что г-н Паоло назвал избранного главу государства, популярного в самой большой стране, «чудовищем». Демонизировать Сатану — не лучший способ думать об огромной части реальности, нравится нам это или нет.

Тем не менее, г-н Паоло заслуживает похвалы за ответ на животрепещущий вопрос: «Почему Украина для нас бизнес?» Он указывает, что за относительно небольшие деньги нам удалось разрушить российскую экономику и убить или ранить 200 000 российских солдат. «Это может показаться грубым, но это очень хорошая окупаемость инвестиций», — говорит он. Стулья — это не то слово, которое я бы использовал. Тем более, что наш успех стоил 100 000 украинских жертв и разорения их страны в том числе.

Его критики настаивают на том, что это опосредованная война, и г-н Паоло признает это. Если это так, мы также берем на себя ответственность за это; Это не только война Путина. Я говорил раньше и скажу снова: без нас этой войны никогда бы не было. Если бы не мы, завтра все было бы кончено.

— Карл Петерсон, Небеса