Это указывает на сохраняющуюся тенденцию к тому, что критики Путина и его режима получают более суровые тюремные сроки на фоне эскалации войны России на Украине.

Навальный отбывает 11-летний тюремный срок. В феврале 2021 года было Приговорен к двум годам и восьми месяцам За нарушение условий испытательного срока предыдущего приговора. что Еще девять лет в марте 2022 года из-за того, что критики называют сфабрикованными обвинениями в мошенничестве и неуважении к суду. Он долгое время был занозой в боку Путина и российской правящей элиты.

Трамп безуспешно баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году и президента России в 2017 году, и последняя кампания закончилась, когда Центральная избирательная комиссия страны запретила ему бросить вызов Путину из-за обвинения в мошенничестве, которое он назвал политически мотивированным. Его фильм 2021 года «Дворец Путина», вышедший с Навальным уже за решеткой, набрал 93 миллиона просмотров. В течение недели после его появления на YouTube.

В то время как Путин продолжает войну России в Украине, Навальный и его союзники-несогласные нарушают новые законы, предусматривающие уголовную ответственность за инакомыслие. Другой активист Владимир Кара-Мурза был приговорен ранее в этом месяце к 25 годам колонии строгого режима по целому ряду обвинений, включая «клевету на вооруженные силы» и государственную измену. По словам Леона Арона из Politico, это, вероятно, самый длинный приговор, вынесенный российскими властями за политическую деятельность со времен распада Советского Союза.

Выдан соратник оппозиционера Илья Яшин 8 лет лишения свободы в декабре 2022 года за его посты, осуждающие обращение российских войск с украинцами в мае. Также в среду суд Екатеринбурга провел суд над бывшим мэром города Евгением Ройзманом, которому предъявлены обвинения в критике вторжения в страну.

Навальный недолго находился в российских тюрьмах после возвращения в страну из Германии в январе 2021 года. Он восстанавливается после покушения, приписываемого путинскому режиму.. дочь Дарьи Он рассказал CNN, что власти теперь отказывают ему в еде..

Ему предстоит дополнительный суд по обвинению в терроризме, связанном с апрельским взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб провоенный блогер Владлен Татарский. По данным Ассошиэйтед Пресс. Навальный в момент нападения находился за решеткой.

«По этому уголовному делу военный суд будет судить меня отдельно», — говорится в заявлениях Навального. Сделай репост в его твиттер-аккаунте и переведены с русского.