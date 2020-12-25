Навальный, российская полиция наняла моего коллегу

Столкновения российского диссидента Алексея Навального с российскими чиновниками (архивное фото) KEYSTONE / AP / Павел Головкин sda-ats



Этот контент был выпущен 25 декабря 2020 года – 08:28



(Keystone-ADS)

Российский диссидент Алексей Навальный осуждает арест одного из своих сотрудников. Одно обстоятельство, по его словам, было связано с телефонным звонком, в котором Навальный обманул сотрудника службы безопасности, который признался, что отравил ее.

«Они взломали дверь ее квартиры и« увезли ее на допрос », – написал российский протестующий в Twitter.

«Сегодня полиция прибыла в квартиру Любови Сополь в 7 часов утра», – написал в Твиттере Военно-морской фонд борьбы с коррупцией. Телефон 33-летней девушки был выключен, а пресс-секретарь Навального Гир Ярмяш и финансовый директор Навального Иван Жтанов заявили, что не знают, где она. Мужу и дочери Сополиной разрешили покинуть квартиру.

По мнению команды Навального, такая ситуация будет означать начало расследования в отношении пособника оппонента.

29 августа прошлого года Навальный разбился на рейсе Томск – Москва, в результате чего пилоты вынуждены были совершить вынужденную посадку в Омске, где он был госпитализирован на два дня, прежде чем его перевели в Берлин. Российские официальные лица заявляют, что не обнаружили следов яда, но присутствие смертельного нейротоксина советского уроженца Новичка было обнаружено лабораториями в Германии, Франции и Швеции, а также экспертами Организации по запрещению химического оружия. (Опак).