Наконец, вы можете есть мороженое дома благодаря капсулам мороженого.

У нас есть капсульный кофе, соки из стручков, помады, стручки марихуаны, коктейли из стручков, печенье, лепешки из стручков и многое другое благодаря развитию капсульных технологий, поддерживаемых венчурным капиталом и Kickstarter, в последние годы. Теперь мы наконец-то добрались до вкусностей: мороженого в стручках.

Новое устройство под названием ColdSnap, Замечено раньше GizmodoВы можете взять капсулы с неизвестными ингредиентами и по запросу превратить их в мягкое мороженое. В то время как мороженое является основным коммерческим аргументом ColdSnap, компания также планирует предлагать замороженные стручки йогурта, замороженные стручки кофе, замороженные стручки смузи, замороженные таблетки «здорового коктейля» и стручки слякоти.

Также будут замороженные капсулы для коктейлей, которые компания, возможно, пожелает рассмотреть в более заметной рекламе.

В основном автомат позиционируется как семейный автомат для мороженого. Компания также планирует выпустить бизнес-версию, ориентированную на компании, которые хотят либо дать сотрудникам преимущество (я не скажу «нет» бесплатному мороженому), либо продавать мороженое в общественных местах, таких как кафетерий или вестибюль отеля.

Как и у любого инструмента, основанного на подах, есть очевидные недостатки. Оказывается, мороженое можно легко купить в большинстве продуктовых магазинов, а в современных холодильниках обычно есть отдельное пространство, предназначенное для хранения и хранения замороженных продуктов в течение неопределенных периодов времени, и все это может устранить необходимость в специальной машине для мороженого дома. Он также выглядит довольно большим, поэтому вам понадобится много места на стойке.

О стоимости устройства или стручков пока нет информации. Предполагается, что отгрузка машины начнется во втором квартале 2021 года.

За исключением капсульных кофемашин, капсульные продукты не были так популярны, как надеялись многие компании. Juicero продержался не больше года, а Флатев, обещавший делать стручки тортильи, вероятно, не смог пройти мимо Kickstarter.

ColdSnap не первая компания, которая исследует идею замороженных десертов на основе капсул. Другая компания исследовала замороженные капсулы йогурта в 2017 году, а LG изучала мороженое в стручках, замороженный йогурт, заварной крем, щербет, мороженое и многое другое в 2019 году.

На данный момент сложно представить, что ColdSnap работает лучше, чем остальная часть аудитории модуля. Если Dippin ‘Dots – это мороженое будущего, ColdSnap может стать мороженым нашего одержимого щепоткой настоящего.