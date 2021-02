Написание “Зоны 10” Нилом Бломкампом, Шарлоттой Копли, Терри Тэтчеллом

Режиссер «Района 9» и «Элизиума» Нил Бломкамп сообщил, что он и его партнеры по сценарию Шарлотта Копли и Терри Тэтчелл находятся в процессе написания «Района 10», долгожданного продолжения самого большого кассового успеха в Южной Африке. .

Сценарий зоны 10 был также написан Шарлто (Чарльтон Копли), Текстачелл (Терри Тэтчелл) и мной. [sic] Скоро … »- сказал Бломкамп в своем твиттере в пятницу.

В 2009 году District 9, производимый TriStar Pictures, Block / Hanson и WingNut Films, собрал в мировом прокате 211 млн долларов, что является самой большой суммой для южноафриканского фильма. Он получил четыре номинации на премию Оскар, включая лучший фильм и оригинальный сценарий для Бломкампа и Терри Тэтчелл. С тех пор распространились слухи о возможном продолжении фильма, и таинственная последняя работа фильма, кажется, указывает на то, что есть еще истории, которые можно рассказать.

Бломкамп был занят во время пандемии. Помимо сотрудничества с Копли и Тачел во второй части, он воспользовался перерывом, когда фантастический триллер «Ад» был ненадолго отстранен из-за пандемии, чтобы снять летом фильм ужасов в Британской Колумбии, Канада.

Теперь AGC начала показ фильма «Демонический» для покупателей, платформ и дистрибьюторов в преддверии выхода на европейский кинорынок в Берлине. Изначально Бломкамп планировал снять «Инферно» с Тейлором Китчем, прикрепленным к звезде, в конце 2019 года. AGC Studios присоединилась к проекту и согласилась полностью профинансировать и продюсировать фильм, но пандемия перевернула эти планы с ног на голову, поэтому они перевернули свои внимание к «сатанинскому».

У Копли также есть несколько проектов. Актер возглавил титул «Тед К.» для Тони Стоуна, играя Унабомбера Теда Качиньски. Фильм основан на собственных дневниках Качиньского и свидетельствах тех, кто общался с ним в годы его уединения в дикой местности Монтаны. Hanway Films and Cinetic Media – фильм, который будет показан в разделе «Панорама Берлина». Hanway представляет фильмы на международном уровне и Cinetic в Северной Америке.

На Reddit AMA 2017 (Ask Me Anything) Бломкамп объяснил, почему сиквел еще не был анонсирован, оставив при этом дверь открытой для возможности того, что это может произойти.

«Итак, основной ответ в Округе 10 – да», – ответил он на вопрос АМА, получивший наибольшее количество голосов. «Я хочу вернуться в тот мир и рассказать остальную историю с Викосом и Кристофером. Проблема в том, что у меня есть так много других проектов и идей, над которыми я также хочу работать и завершить … и, что наиболее важно, абсолютно правильная причина, по которой потребности Зоны 10. В первом фильме явно упоминаются реальные темы и сюжеты из Южной Африки, на которые оказали влияние [sic] Я там много вырос, и мы должны сделать так, чтобы предстоящий фильм не забыл об этом ».

Бломкамп представлен ICM Partners.