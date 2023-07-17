Напоминание о том, что Destiny 2 собирается создать экзотическую игру Monster PvE завтра

тарзанка

Завтра в Destiny 2 выйдет патч середины/конца сезона 2 для Deep, который выйдет вместе с Солнцестоянием 2023, где мы все будем бросать свои яйца в костер. В то время как в начале следующего сезона Destiny 2 произойдут большие изменения, такие как массивные баффы ручной пушки, этот немного тише. Кроме одной области.

Большинство изменений в PvP сосредоточено вокруг импульсных винтовок, луков, пистолетов-пулеметов и дробовиков, но странное изменение один на один, кажется, готово сделать его монстром в PvE, одновременно нейтрализуя его недавнее доминирование в PvP.

Это, конечно же, Гравитон Лэнс, который превратился в ужас в PvP после предыдущих изменений, направленных на то, чтобы заставить его стрелять, как дуэт Revision Zero. Но это зашло слишком далеко с легкими убийствами и цепными взрывами. Однако, стремясь одновременно повысить PvE, Bungie делает большой шаг.

тарзанка

PvP Nerfs — больше не нужна помощь в прицеливании с помощью триггера. Уменьшен урон космологических взрывов по игрокам на 40% (не в PvE)

PvE Buff — на 67% больше урона в PvE.

Извини, 67% Больше урона? Гравитоновое копье уже не так уж плохо в PvE, и имейте в виду, что они оба превосходят 40%-е базовое внутреннее усиление против красных полос. Судя по формулировке этого, я немного не уверен, относятся ли эти 67% также к космологическим взрывам. Они говорят, что это «не изменилось» в отделе PvP, но похоже, что это может быть бафф на 67%. мог Это относится и к взрывам в PvE. В любом случае, это великая сила, и она может быть частично связана с тем, насколько хорошо Revision Zero чувствует себя при стрельбе в PvE, за вычетом встроенного антибарьера, а также способности получать AOE-взрывы.

Что касается других изменений в PvP и PvE, самые большие, вероятно, касаются двух функций. Стрельба из огнестрельного оружия уменьшает штраф помощи при прицеливании на 37,5%, что означает, что более высокий урон по телу имеет меньше недостатков. В Slickdraw штраф за помощь в прицеливании снижен на 33%, что означает больше управляемости при меньшем штрафе. Это, вероятно, в основном полезно для PvP, но его можно использовать и в PvE. Также в этом патче «Захват цели» ограничен увеличением урона в PvP на 25% с 40% в очередной попытке взять под контроль God Roll Immortal. В PvE он не изменился.

Я собирался стряхнуть пыль со своих ручных пушек, чтобы увеличить количество незначительного урона на 20% и 75% от большого урона, но только сегодня утром понял, что это произойдет только после запуска сезона 22. Но я определенно собираюсь это сделать. попробуйте Graviton Lance завтра с этими изменениями PvE.

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